Un exdirigent de NNGG va pagar 1.800 euros en quotes endarrerides d’afiliats perquè avalaren la seua candidatura a presidir el PP de València

L’exdirigent de Noves Generacions del PP de València i únic rival de María José Catalá en el Congrés del partit va voler assumir les quotes endarrerides d’un grup de militants perquè l’avalaren en el conclave. Segons consta en un escrit del Comité Organitzador, l’escrit de presentació de la candidatura de Jesús Crespo incloïa la transferència bancària amb les quotes endarrerides, datada el 15 de juny.

“He procedit a efectuar el pagament de les quotes pendents d’afiliats que es presenten en els avals titulats en favor de la meua persona”, diu l’escrit, a què ha tingut accés eldiario.es. La donació va generar certs dubtes legals entre els responsables de l’organització del Congrés per a la direcció del partit a València, que finalment van decidir no acceptar-la i anul·lar la candidatura per incompliment de la llei de finançament dels partits polítics. Segons assenyala el document, Crespo no va indicar les dades –ni tan sols el nom– dels afiliats a qui havia de posar al corrent de les quotes.

L’advocat i exsecretari provincial de Noves Generacions del PP de València va lliurar els 45 avals necessaris de militants afiliats al partit a València per poder optar a la presidència. En declaracions a Europa Press, va manifestar que la seua intenció era “recuperar el centre i que el PP torne a ser opció de govern” a València, però també donar “credibilitat i el pes que mereix la militància”. A parer seu, el PP de València necessita “una renovació total, sense càrregues ni hipoteques, recuperar les bases i tornar a ser el partit que ha sigut durant més de 25 anys, aqueixa militància que ha permés aconseguir majories absolutes”, en referència a l’etapa de l’exalcaldessa Rita Barberá.

La retirada de Crespo del procés de votació ha resultat en la proclamació de la portaveu del PP a l’Ajuntament de València i diputada autonòmica, María José Catalá, com a nova responsable del partit.