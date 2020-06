Naix una plataforma a favor de la reversió de l’hospital privatitzat de Torrevella al caliu de la polèmica de Ribera Salud a Torrejón

Torrevella compta, des de fa uns quants dies, amb una segona plataforma sanitària. I ho fa quatre mesos després que es constituïra una plataforma contrària a la reversió de l’hospital del municipi, públic, però gestionat pel grup Ribera Salud, i la mateixa setmana en què es coneixia que l’empresa havia desplaçat una trentena de sanitaris del departament a Torrejón de Ardoz per fer tests privats de Covid-19 a la població.

En concret, el 28 de maig passat va quedar constituït el grup promotor de la plataforma en defensa de la sanitat 100 x 100 pública del departament de salut 22 Torrevella. Amb aquesta denominació han recordat en un comunicat que la concessió de l’hospital de Torrevella caduca el pròxim octubre de l’any 2021, però que l’anunci per part del Govern valencià per no renovar aquesta concessió “s’ha de fer un any abans, és a dir a l’octubre d’enguany”.

D’aquesta manera, busquen pressionar el Botànic perquè no es decante per una pròrroga de cinc anys, com pretén Ribera Salud, i es recupere per a la sanitat pública un departament creat el 2006. Els dubtes d’aquest col·lectiu parteixen d’unes declaracions recents del president Ximo Puig a eleconomista.es en què obria la porta a mantindre la concessió de Torrevella i la Marina pel cost econòmic que suposaria per a l’Administració autonòmica.

“És hora que davant certes indecisions i incerteses en aquests temps de pandèmia, refermem el compromís amb la sanitat 100%”, ha dit José Francisco Albaladejo, regidor de Pilar de la Foradada del partit Veïns pel Pilar, que aglutina Esquerra Unida i Podem, partit del qual ha format part.

“Perquè ha arribat el moment de recuperar el departament de salut, sense costar-li ni un duro a la Generalitat, ja que és una finalització de contracte i no hi ha obligació legal de continuar-ho ni calen procediments complexos”, afirma la plataforma.

“No volem que una entitat amb ànim de lucre, com és Ribera Salud, la propietat de la qual és de Centene Corporation, amb seu a Saint Louis (Estats Units), continue gestionant la sanitat pública de les nostres comarques”, afigen.

Segons el parer d’aquesta organització, el model de concessió administrativa “constitueix una privatització d’un servei essencial i trenca la planificació i la coordinació de recursos sanitaris que hauria de portar la Conselleria de Sanitat, davant de sinergies entre empreses la brúixola de les quals és el guany”.

Sobre el trasllat de personal del departament de salut de Torrevella i el Vinalopó, a Elx, a Torrejón de Ardoz (Madrid) consideren que “ha sigut un exemple paradigmàtic del comportament d’empreses amb ànim de lucre en la sanitat pública”.

“Sense respondre a les necessitats de la població de les nostres comarques, sense control efectiu per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, Centene Corporation-Ribera Salud, va enviar personal que necessitem en els nostres quiròfans, consultes, i centres de salut, per traure profit en un nou i possible nínxol de negoci que va sorgir a Torrejón”, asseguren. En definitiva, advoquen perquè Torrevella es convertisca en el segon departament de salut recuperat a la Conselleria de sanitat després d’Alzira.

A favor de la concessió

Precisament la reversió d’Alzira és l’exemple per a la plataforma ciutadana Sanitat Excel·lent dels passos que no hauria de seguir el Consell per a Torrevella. “Un model de gestió que reproduïsca el desastre que estem veient tots els dies a Alzira”, afirma el col·lectiu a través de les seues xarxes socials.

Segons el parer d’aquest grup, el model actual publicoprivat “garanteix menys llistes d’espera i més qualitat sanitària en l’assistència als pacients i els seus familiars”. Durant la pandèmia, la plataforma que lidera Mamen Mateo s’ha mostrat molt activa donant suport a la fabricació de màscares i molt durs amb la gestió que ha protagonitzat la consellera de Sanitat Ana Barceló.

Fa poc, han demanat als ajuntaments pertanyents al Departament de Salut 22 de Torrevella que posen un carrer al personal sanitari que s’ha enfrontat al coronavirus, però en cap moment han criticat Ribera Salud per comptar amb una plantilla “reduïda” amb “sobrecàrrega de faena”, segons una auditoria ciutadana sobre l’Hospital del Vinalopó que esmenta que el seu personal està “sinergitzat” amb el del de la comarca del Baix Segura.

Tampoc han qüestionat el grup empresarial que hi ha darrere de l’Hospital de Torrevella pel trasllat de part del seu personal a Torrejón de Ardoz. De fet, no ha fet cap esment a la polèmica una plataforma que carrega contra l’Administració autonòmica, en teoria, per voler revertir el departament “per motius ideològics”, mentre rep el suport, entre altres, de l’alcalde de Torrevella, Eduardo Dolón, del Partit Popular.