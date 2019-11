Ningú al volant en Podem València: sis mesos sense òrgan de direcció

En les eleccions passades del 26 de maig, Podem va perdre la representació a l’Ajuntament de València i, sis mesos després, també sembla haver desaparegut del tot a la ciutat.

El secretari general de la formació municipal, Jaime Paulino, va comunicar la dimissió el juliol passat. Setmanes abans va enviar un escrit al partit i a la militància en què feia una crida a la reflexió arran dels resultats i feia autocrítica. Podem va passar de tindre tres regidors de la plataforma València en Comú a eixir del consistori i va perdre la representació en la Diputació de València.

Mesos després, la formació continua sense rumb a la capital valenciana. La dimissió de Paulino, que ha estat emparat per la direcció autonòmica, va provocar la dissolució del Consell Ciutadà Municipal, l’organisme de direcció, i va deixar el partit tutelat pel consell autonòmic. La cosa més lògica hauria sigut convocar una gestora que assumira el treball del partit, segons apunten alguns exdirigents. Els representants de la formació morada han tornat a les seues activitats anteriors. Tant Paulino com Roberto Jaramillo, regidor i diputat provincial, han tornat a la universitat. El primer ha deixat el partit. María Oliver, candidata a l’alcaldia, va passar a formar part de gabinet de Rubén Martínez Dalmau, vicepresident segon de la Generalitat, càrrec que ha abandonat fa poc. Oliver està imputada per l’encàrrec d’un estudi d’educació a la Universitat de València per una denúncia del PP.

Ara, amb la marxa d’Antonio Estañ de la secretaria general al País Valencià, la gestora autonòmica també assumeix la direcció municipal. Les fonts consultades per aquest diari confirmen que no hi ha una assemblea prevista per a escollir un líder i dubten que es convoque fins que passe el procés autonòmic. De l’Assemblea Ciutadana Valenciana tampoc hi ha notícia. El partit ha de coordinar-se amb l’organització estatal perquè pose en marxa el procés de votació, ja que és qui controla les eines tècniques. En Organització dubten que s’activen les primàries internes fins que es resolga el pacte de Govern entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias.

Així, la sensació a la ciutat és que el partit ha desaparegut. Sense secretari general ni òrgan de direcció ni gestora, només queden els cercles. Aquesta forma d’organització primària del partit continua treballant en alguns barris com Patraix o el Marítim, on els morats tenen més força, però la seua coordinadora no està reconeguda com a òrgan del partit. Els exintegrants del Consell Ciutadà Municipal han continuat fent campanya pel partit en les eleccions generals, tot esperant que s’encete el procés de primàries.