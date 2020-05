Nombre de reproducció bàsic: un repunt de la velocitat de contagi frena passar a la fase 2 del territori valencià

El nombre bàsic de reproducció d’una infecció és el nombre mitjà de casos nous que genera un cas donat, és a dir, una persona infectada, al llarg d’un període infecciós com l’actual.

Segons els epidemiòlegs, quan aquest valor està per davall d’1 (risc de contagi a menys d’una persona per afectat), l’epidèmia està controlada. No obstant això, si està per damunt, hi ha un risc alt de propagació comunitària descontrolada.

Aquest és un dels principals indicadors que tenen en compte les autoritats sanitàries, tant de la Generalitat Valenciana com del Govern, a l’hora analitzar la situació del territori i, en aquests moments, és clau per a avançar en la desescalada.

Un dia després d’haver autoritzar el Ministeri de Sanitat passar a la fase 1 els 14 departaments de salut valencians que no ho havien aconseguit en primera instància, és a dir, dissabte passat 16 de maig, el Govern valencià, a través de la consellera de Sanitat, Ana Barceló, va anunciar que aquesta mateixa setmana sol·licitaria l’avanç a la fase 2 de tota la Comunitat Valenciana, sempre que les condicions epidemiològiques es mantingueren estables.

No obstant això, i com d’altra banda era d’esperar, les mesures de desconfinament encetades una setmana abans en 10 departaments de salut comencen a notar-se, si bé no en rebrot focalitzat, sí en un repunt de casos que ha fet que entre diumenge passat i dimarts el nombre reproductiu bàsic augmente del 0,66 al 0,85, tal com va informar Barceló mateix dimarts.

Aquest és el motiu principal que ha empés al Govern valencià a contindre els seus plans de desescalada, amb l’objectiu d’analitzar l’evolució de l’epidèmia amb els 14 departaments de salut més poblats ja en la fase 1.

Barceló va explicar que "per motius de prudència és recomanable esperar una setmana més per veure com evoluciona l’epidèmia en les zones que s’acaben d’incorporar a la fase 1, les quals fa només dos dies que hi estan, un temps massa escàs per a analitzar quina evolució pot haver-hi".

La sotsdirectora d’Epidemiologia i Vigilància de la Salut de la Conselleria de Sanitat, Herme Vanaclocha, va insistir que "la sol·licitud per a passar a la fase 2 l’hauríem de fer el dimecres 20 de maig i tot just en dos dies amb les zones més poblades en fase 1 és molt difícil veure quines conseqüències poden tindre les mesures de desconfinament, per això és millor esperar una setmana, perquè qualsevol pas en fals ens faria retrocedir i això és una cosa que no ens podem permetre".