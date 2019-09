El frau de les falses ONGD esguita la líder del PP de Llíria i membre de la gestora de València que va nomenar Casado

Jesús Urquiza Delgado, enginyer industrial i tècnic de la consultora externa de la Generalitat Caaz-Expande, és una de la vintena de persones que, per reduir la pena de presó, ha reconegut que formava part de l’engranatge de la trama corrupta de l’exconseller Rafael Blasco i l’empresari Augusto César Tauroni. Urquiza Delgado ha reconegut que va falsejar informes perquè les falses ONGD de la xarxa obtingueren més puntuació i s’emportaren uns quants milions d’euros dels diners públics.

Aquest empresari i enginyer industrial ha reconegut que va cometre tres delictes –malversació, prevaricació i falsedat documental– i ha acceptat un any i sis mesos de presó i retornar 35.000 euros per responsabilitat civil, diners que ja ha ingressat, malgrat que l’Audiència Provincial encara no ha decidit la condemna definitiva.

No és la primera vegada, però, que Urquiza Delgado es veu embolicat en un escàndol pels problemes derivats de la gestió dels diners públics. La dona, la líder del PP de Llíria i membre de la gestora del PP provincial de València nomenada per Pablo Casado, Remedios Mazzolari, va estar imputada i, posteriorment, absolta per haver adjudicat dos contractes que sumaven gairebé 60.000 euros a la consultora Caaz, la de la trama Blasco, tot just l’any 2008, quan col·laborava en l’entramat del conseller.

Mazzolari també va ser presidenta de l’empresa que ara dirigeix el marit, Entornos Naturales y Rutas Consolidadas SL, en què també era administrador Luis Castel Aznar. Castel Aznar és el propietari de Caaz i qui donava faena Urquiza, una altra de les peces clau de l’engranatge de la trama Blasco. Caaz i l’empresa de què va ser presidenta Mazzolari van compartir domicili social a la plaça de les Bandes de Música, número 7, porta 62 de València; en l’actualitat, ja no.

Urquiza Delgado ha hagut de pagar 35.000 euros per la responsabilitat civil del cas Blasco. 15.000 els ha pagats directament l’enginyer industrial i els altres 20.000 la sogra, la mare de la líder del PP de Llíria, segons la documentació aportada pel jutjat pel mateix confés.