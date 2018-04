Odusalud qualifica les polítiques sanitàries del Govern de perjudicials per a la salut pública

Des de fa sis anys, almenys un milió de persones han estat excloses del sistema públic de salut. L’Observatori del Dret Universal a la Salut Pública de la Comunitat Valenciana ha encetat una sèrie de reivindicacions amb motiu de l’aniversari del Reial decret 16/2012 que retira el dret a l’atenció sanitària per la Seguretat Social a les persones migrants en situació irregular. L’observatori, que aglutina 90 entitats, s’ha mostrat dur amb aquest decret des que es va implantar.

El Govern ha ignorat les recomanacions dels organismes de drets humans, com el Comité de Drets Econòmics, Socials i Culturals; el Comité Europeu contra el Racisme i la Intolerància, que consideren la mesura regressiva, greu, no justificada sota criteris econòmics i sense ètica, segons explica Ana Pérez, directora de l’Observatori.

Pérez critica que l’executiu tracta de comercialitzar la sanitat i que “es passa d’un enfocament de drets a un enfocament d’assegurats”, encara que, explica, sí que es reconeix l’atenció urgent a les víctimes de tracta, a xiquets i dones embarassades. En definitiva, a persones amb risc immediat per a la seua salut. No obstant això, Pérez explica que poques persones coneixen el dret i la mesura té un efecte dissuasiu: “Ha generat rebuig d’anar al centre de salut”.

El mateix sistema es posa traves a si mateix. Per a rebre atenció provisional, moltes vegades et demanen el certificat d’empadronament: “Com has d’estar empadronat si arribes en una pastera”, reflexiona.

Als ulls de la representant, les polítiques del Govern poden suposar un perill per a la sanitat. “Restringir l’accés a l’atenció primària és perjudicial a llarg termini”, destaca. Com a exemple, Pérez posa el sistema de vacunació, del qual estan excloent-se molts xiquets migrants perquè les famílies no saben si poden assistir-hi o no. És irònic que amb l’interés d’alguns sectors sanitaris a reivindicar la necessitat les vacunes davant dels col·lectius d’escèptics, siga el mateix Govern qui fomente aquest abandó.

A la Comunitat Valenciana continua vigent la instrucció d’atendre totes les persones migrants i que puguen acudir als serveis socials per a obtenir el permís equivalent a un SIP provisional i no quedar fora del sistema. La instrucció es va ordenar amb la suspensió cautelar de la Llei de sanitat universal i es va reactivar amb la sentència del Tribunal Constitucional. Des del col·lectiu valoren la iniciativa de l’executiu autonòmic –“han escoltat les nostres reivindicacions”–, però lamenten que l’aplicació siga arbitrària en els centres de salut, en especial pel personal administratiu. Al territori valencià, es calcula que s’ha retirat la targeta sanitària a unes 80.000 persones.

Per al col·lectiu, aquesta mesura inclou un cert to xenòfob i es basa en arguments fal·laços: “El missatge del Ministeri és que, gràcies al decret, el sistema és sostenible. És una fal·làcia, no s’ha demostrat mai. El que és el nostre sistema és barat. Continuen en la línia d’excusar-se en el turisme sanitari”, a més d’afavorir la privatització del sistema, ja que aquesta atenció, la de pagament, sí que pot prestar-se, conclou.