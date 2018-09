Oltra sobre la reforma del finançament autonòmic: "ha d'haver-hi alguna cosa tangible i concreta i ha de ser prompte"

La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana i coportaveu de Compromís, Mónica Oltra, assegura que encara no es pot avaluar el Govern de Pedro Sánchez perquè cal "veure com progressa" i cal concedir-li els 100 dies de gràcia, però espera veure "avanços significatius" i "prompte" en matèria de finançament.

Així s'ha pronunciat en una entrevista en la qual ha admès que després de l'arribada del PSOE a la Moncloa no esperava que "tot just començar diguera que no s'anava a abordar aquesta legislatura" la reforma del finançament autonòmic, encara que "després ho han rectificat, que sempre està bé, ja que rectificar és de savis".

No obstant això, ha advertit que "ha d'haver-hi alguna cosa tangible i concreta i ha de ser prompte" en finançament perquè, en cas contrari, "no compliria amb les expectatives" que va suscitar el canvi de Govern. "Els 100 dies cal donar-los a tothom, però ara al setembre cal veure avanços significatius en aquesta matèria", ha incidit.

Ha recordat que la valenciana és una comunitat infrafinançada que malgrat tenir una renda per càpita 11 punts per sota de la mitjana paga i això suposa "una sagnia" que està "dessagnant" els comptes de la comunitat autònoma, "trencant la igualtat entre ciutadans".

Per això, considera que hi ha "un maltractament singular que reconeix tothom, no n'hi ha cap que estiga tan maltractada, per la qual cosa la reparació ha de ser singular".

Diners "comptants i sonants"

Aqueixa reparació singular no s'ha donat, segons Oltra, en l'acord entre el president Ximo Puig i la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que va portar a votar sí a l'objectiu de dèficit. "Al principi l'anunci alçava unes expectatives que després no es corresponien amb la realitat, en diners comptants ací no arriba ni un euro que no arribe a altres comunitats", ha afirmat la vicepresidenta.

Ha explicat sobre aquest tema que la bestreta de l'IVA és comú a totes les comunitats i la valenciana no té "cap tracte singular", el deute de la Marina de València que procedeix de la Copa de l'Amèrica és "un avanç, però insuficient" i l'augment del sostre de dèficit "permet endeutar-nos més però no que vinguen més diners". L'endeutament, a parer seu, "en principi no és dolent" si és per a pagar política social o generar oportunitats, per això "no cal demonitzar-lo si no és deute per a corrompre's, que és el que feia el PP, o per a grans esdeveniments que només aprofiten a quatre".

No obstant això, ha advertit que la Comunitat Valenciana "és la més endeutada d'Espanya" i que se li permeta endeutar-se més "provoca a mitjà termini fer més greu la malaltia" quan el que es necessita és que arriben "diners que sonen en la borsa". "Es necessita un paquet d'inversions i una regularització del paquet de deute que té aquesta comunitat a causa de l'infrafinançament", ha insistit.

Així, ha afegit que aqueix acord és per a Compromís "molt insuficient" perquè, a més, aquest és un moment en què "els passos que ha de donar el Govern d'Espanya han de ser més decidits, més concrets, més tangibles cap a la reparació singular del maltractament singular".

"Ens canvien el finançament per préstecs, com si a una persona en comptes de donar-li una nòmina li donaren un préstec i li digueren que ho ha de retornar, això és el FLA, i a més amb interessos", ha assenyalat Oltra.

L'exhumació de Franco, "bona mesura per a tancar ferides"

D'altra banda, preguntada respecte a una de les últimes decisions de l'Executiu de Sánchez, la de l'exhumació de les restes del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, Oltra considera que és un gest "important i és de salut democràtica" perquè "un dictador no pinta res en un lloc privilegiat i de culte".