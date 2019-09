Oltra assumeix que hi haurà retallades per la falta de Govern i demana a Puig contundència amb Pedro Sánchez: "És d'urgent necessitat"

Compromís es reuneix 24 hores abans que la vicepresidenta del Consell s'assega amb el conseller d'Hisenda, Vicent Soler, per a abordar l'ajust de 438 milions a causa del bloqueig dels lliuraments a compte de l'Estat a les autonomies



La coalició proposa que el Govern d'Espanya aprove un decret llei per la via d'urgència per a alliberar fons o faça un préstec a interés zero que es retorne quan es transferisca els diners deguts a les comunitats autònomes, com reclama el PP