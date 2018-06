Mónica Oltra davant el congrés del seu partit: "Queda un any per a iniciar la segona legislatura del Botànic"

"Queda un any fins a les pròximes eleccions, per a iniciar la segona legislatura del Pacte del Botànic". Mónica Oltra s'ha dirigit així aquest dissabte als assistents al cinquè congrés d'Iniciativa del Poble Valencià, el partit al quual pertany la líder de Compromís i vicepresidenta de la Generalitat Valenciana.

Oltra ha fet un elogi del "poder fer coses", del verb, enfront del "poder"com a substantiu, una actitud que en la seua opinió defineix la forma d'abordar la política de Compromís, i ha assegurat que la segona legislatura del pacte amb el PSPV-PSOE i Podemos serà "la de la transformació", perquè permetrà desplegar "politiques 100% botàniques", una vegada superada l'actual legislatura, marcada per "les urgències i les emergències".

Amb la mirada posada en les eleccions autonòmiques de dins d'un any, Oltra ha fet un repàs en la inauguració del congrés d'Iniciativa, que se celebra a València, a la dècada que ha suposat la irrupció de Compromís en la política valenciana, una coalició plural que ha qualificat com a "tecnologia política punta", i ha destacat especialment la voluntat de dur a terme, enfront del discurs dels grans esdeveniments del PP, "una política de les coses xicotetes" perquè la gent deixara de ser "espectadora de la vida d'uns altres" i passara a ser "protagonista de la seua pròpia vida".

La líder de Compromís ha atribuït el canvi en la presidència del Govern que ha portat fa uns dies el socialista Pedro Sánchez a la Moncloa a un canvi de fons en la societat i ha indicat que havia d'haver-se produït ja en 2016. Ha ressaltat que Sánchez "copia" el Govern valencià del Pacte del Botànic en l'estructura i les denominacions dels seus ministeris. Amb tot, Oltra li ha advertit que s'equivocarà si no governa amb criteris de pluralitat i té la temptació de recuperar la dinàmica de la política de majories absolutes.

El congrés d'Iniciativa del Poble Valencià té previst aprovar una resolució que promourà Oltra com a candidata de Compromís a la presidència de la Generalitat Valenciana en les eleccions de 2019. Una candidatura que ha de confirmar-se teòricament en unes primàries, però que no és discutida en la coalició.

Com a símptoma, la secretària general del Bloc Nacionalista Valencià. Âgueda Micó, que en la seua intervenció davant els delegats ha considerat que Compromís és "un projecte inclusiu", en el qual les diferències o desavinences es resolen "com en una família", ha fet un gest clar a Oltra en acabar el seu parlament amb el desig que en 2019 "la presidència de la Generalitat s'escriga en femení" i que la persona titular del càrrec de president siga "una dona valenta" com l'actual vicepresidenta.

Entre els intervinents, Sergi García per Esquerra Unida, Manolo Mata pel PSPV-PSOE, Pilar Llima per Podemos i Giuseppe Grezzi per Verds-Equo, ha destacat el parlament de l'alcalde de València, Joan Ribó, de Compromís i no adscrit a cap de les formacions de la coalició. Ribó ha assenyalat que, si la primavera va arribar a la política valenciana en 2015 amb el canvi de majoria en les institucions, "també la primavera ha arribat a l'Estat" amb l'elecció de Pedro Sánchez com a president del Govern.

Ribó ha cridat a gestionar "de forma equilibrada" l'arquitectura del trípode programàtic de Compromís, organitzat sobre "el valencianisme, l'esquerra i l'ecologisme", i ha advertit sobre el valor de l'enteniment i la pluralitat. "Si no volem que guanye la dreta, és imprescindible que en l'esquerra ens entenguem", ha conclòs.