Oltra reclama a Pedro Sánchez en l'acte del 9 d'Octubre "un finançament adequat" i "unes inversions justes"

La vicepresidenta de l'Executiu valencià, Mónica Oltra, ha reclamat aquest dimarts, en l'acte institucional del Dia de la Comunitat Valenciana, en presència del president del Govern, Pedro Sánchez, finançament, inversions i solucions al deute.

En la seua intervenció abans del lliurament de les distincions de la Generalitat Valenciana, Oltra ha manifestat que per a garantir drets, protegir persones i proporcionar benestar des del Govern valencià és necessari "un finançament adequat i constitucional i unes inversions justes i proporcionals".

"Finançament i inversions que ara no tenim i que al costat d'un deute impropi ens generen una triple injustícia, una submissió, que pateixen cada dia tots els valencians", ha afegit.

"Volem exercir el nostre autogovern en igualtat de condicions per a complir les nostres obligacions constitucionals i exercir les nostres competències en benefici dels valencians", ha agregat.

Després de recordar que la Generalitat Valenciana compleix en aquest 2018 els seus 600 anys d'existència, Oltra ha assegurat que la identitat dels valencians "serveix per a construir identitats ciutadanes pròpies del segle XXI, basades en patriotismes cívics, en confiances compartides i en la seguretat que les polítiques públiques garanteixen drets, protegeixen persones i proporcionen benestar"

Descarta un avançament electoral

Oltra, ha assegurat que, pel que ella sap, l'actual Consell esgotarà la legislatura i no hi haurà avançament de les eleccions autonòmiques perquè "no hi ha cap motiu".

"El govern més estable de la història no té motiu per a avançar eleccions", ha asseverat, al mateix temps que ha subratllat: "La nostra lleialtat al compromís que assumim en 2015 de governar una comunitat que havia quedat arruïnada per la corrupció i la mala gestió del PP es manté fins a l'últim dia de legislatura".

Així ho ha dit Oltra, en una entrevista en Las Mañanas de RNE que arreplega Europa Press, en ser preguntada per si és possible que es produïsca un avançament electoral a la Comunitat Valenciana i si això seria bo per a la seua formació per a poder fer campanya amb més "llibertat".