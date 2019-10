Oltra guanya el pols de la dependència i manté les ajudes en un pressupost de la Generalitat que augmenta un 1,6%

La negociació dels pressupostos de 2020 del Govern valencià ha sigut exprés però no per això menys dura. Les formacions que subscriuen el segon Pacte del Botànic han arribat a última hora del matí d'aquest dijous a un acord per a presentar els comptes de pròxim any.



Un desacord d'última hora provocat per les ajudes d'innovació i un problema amb l'aplicació informàtica que havia d'esmenar l'error ha retardat la presentació dels pressupostos fins a passades les 14 hores, dues més del que es preveia inicialment. L'error haurà de ser notificat a les Corts Valencianes per a ser corregit en els documents.



Malgrat el conflicte, que afecta una conselleria del PSPV (Universitats i Innovació) i una altra de Compromís (Economia Sostenible i Sectors Productius), l'Executiu autonòmic progressista aprova per cinqué any consecutiu el projecte de pressupostos amb creixement. En aquesta ocasió, l'índex serà moderat, ja que augmenta un 1,6% respecte a l'anterior, on ho va fer per damunt del 9%. El lleu creixement s'interpreta com una victòria per als socis del Govern, ja que fa un mes l'escenari plantejat era molt diferent.



El conseller d'Hisenda, Vicent Soler, considerava una pròrroga dels pressupostos, pel fet de no haver-hi certeses sobre l'escenari macroeconòmic, un Govern en funcions i un exercici present sense pressupostos generals de l'Estat, que ha llastrat notablement les autonomies. A l'estiu, l'Executiu autonòmic va plantejar retallades -retencions de crèdit en les partides no executades- i finalment el pressupost no serà negatiu. Els comptes seran "responsables, realistes i prudents" i suposen la "consolidació dels pressupostos expansius anteriors" i "de l'Estat del Benestar", ha indicat el conseller d'Hisenda, Vicent Soler.



Un dels grans enfrontaments que mantenia el Govern autonòmic entre els seus socis era el d'incloure com a ingressos les partides que l'Estat ha d'aportar per a finançar les ajudes a la Dependència. Per llei, l'Estat ha de finançar el 50%, encara que en els últims anys no ha arribat ni al 13%. Pedro Sánchez es va comprometre -i així es va reflectir en el projecte- a finançar un 20%, per la qual cosa els socialistes volien que figurara aqueix percentatge en els comptes, en lloc del 50%. Mónica Oltra, vicepresidenta i consellera de Polítiques Inclusives, s'ha negat al fet que es reduïsca aqueix percentatge i finalment s'ha quedat en el 50%; 368,8 milions d'euros només en prestacions. En total, la seua conselleria augmenta un 5.7% el pressupost.



Gran part de l'augment de l'1,6% es deu a la compensació salarial dels funcionaris i al personal interí, així com un lleu reforç en Educació i Sanitat, d'un 1% respectivament. Soler inclou en les previsions els 1.325 milions reivindicatius per l'infrafinançament i s'inclouen 344 milions per l'atenció sanitària a les persones desplaçades a la Comunitat (el FOGA).



Segons ha destacat el conseller, amb aquests comptes s'invertiran cada dia 39,1 milions en despesa social: 18,5 milions en Sanitat; 14,6 milions en Educació; 4,4 milions en Igualtat i Polítiques Inclusives; 1,07 milions en Ocupació i 520.000 euros en Habitatge.