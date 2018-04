Oltra critica que els trànsfugues provoquen la desafecció política de la ciutadania

Al nou alcalde d’Alacant gràcies als trànsfugues de l’Ajuntament el Consell li dóna la benvinguda i li desitja que les relacions siguen cordials i fluides. Mónica Oltra, que ahir com a portaveu de Compromís lamentava la pèrdua de l’ajuntament d’Alacant i enviava el seu condol a la seua formació, aquest divendres, com a portaveu de l’executiu autonòmic ha hagut d’assumir el perfil institucional i felicitar Luis Barcala.

La vicepresidenta no ha volgut criticar el canvi de signe polític en l’ajuntament, ni donar culpes, ni referir-se a ningú en concret. Preguntada sobre si es pot fer alguna mena d’autocrítica per haver arribat a aquesta situació arran de la dimissió del primer edil socialista, Gabriel Echávarri, ha indicat que “el Consell no ha de fer-la”, sinó que correspondrà “a cada part”.

Sí que ha tingut, sense anomenar-la, paraules per a Nerea Belmonte, ex de Guanyar Alacant, el vot de la qual ha estat decisiu perquè la coalició progressista haguera d’eixir per la porta. “Com a demòcrata, em preocupa que la majoria social i electoral que va sorgir a Alacant de les eleccions de 2015 no es corresponga ara amb el govern”, ha enunciat.

Així mateix, ha lamentat “la pèrdua de qualitat democràtica que suposa la pèrdua de credibilitat quan una persona trànsfuga canvia un govern en contra de la majoria social” i es produeix “una escissió entre la voluntat dels vots que va rebre aqueixa persona i el que faça després”. El transfuguisme, ha considerat, “provoca desafecció política”, perquè distorsiona la voluntat ciutadana i porta al debilitament de la democràcia.