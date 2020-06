Porga d’una advocada, rebaixa de l’acusació i rebuig a recórrer: així protegeix l’alcalde d’Oriola del PP els seus predecessors acusats en Brugal

La peça separada del cas Brugal que investigava el tripijoc del concurs de fems d’Oriola i que va saltar per l’aire després d’anul·lar l’Audiència Provincial d’Alacant les escoltes, i no per exonerar els acusats dels presumptes batibulls, ha tingut una batalla legal subterrània. L’acusació particular, exercida per l’ajuntament afectat pel cas de corrupció més gran que ha assotat la comarca, ha sigut grapejada pels polítics del PP amb el suport de Ciutadans que han governat després del canvi de Govern el 2015.

Així, mentre Verds, PSPV i liberals van governar la ciutat –entre el 2011 i el 2015– l’acusació particular que havia de defensar els interessos del municipi en una causa que va arrancar el 2006 va ser dura i decidida. Juntament amb la Fiscalia Anticorrupció es va encarregar de desmuntar un cas que va acabar amb el judici a dos exalcaldes del PP d’Oriola, José Manuel Medina i Mónica Lorente. Tant, que la primera petició de penes –similars a les del ministeri públic– va ser molt alta per als polítics populars i els empresaris que haurien col·laborat en la causa.

Però al maig del 2015 el PP va recuperar l’alcaldia d’Oriola a través d’Emilio Bascuñana i un pacte amb Ciutadans, i amb això el poder per a influir en la direcció lletrada de l’acusació particular. El 20 de setembre de 2016, Bascuñana mateix va prescindir de l’advocada que havia participat en la instrucció i havia portat el cas des de l’inici i va optar per un lletrat que havia treballat abans per al PP.

Emilio Bascuñana, actual alcalde d'Oriola.

El seu contracte es va signar sense concurs públic i un dia abans que l’ajuntament adjudicara, aquesta vegada sí en concurrència competitiva, un altre contracte per a assistència lletrada penal al consistori, com va denunciar en el seu moment Canviem Oriola.

Des d’aqueix moment, l’acusació particular va alçar el peu de l’accelerador i en l’escrit de conclusions després del judici que es va celebrar el 2019 va matisar davant el tribunal la responsabilitat de l’exalcalde José Manuel Medina. Va reclamar penes menors i va posar en qüestió el delicte d’associació per a delinquir.

La mateixa sentència de l’Audiència Provincial d’Alacant va cridar l’atenció a l’acusació particular perquè hi ha “una variació fàctica” de l’escrit inicial d’acusació, cosa que li va succeir també a la Fiscalia Anticorrupció.

Després de la sentència absolutòria als 34 acusats, l’acusació particular exercida per l’Ajuntament d’Oriola ha posat la guinda al seu canvi d’actuació. El 16 de juny passat, l’alcalde Emilio Bascuñana va aprovar en una junta de Govern extraordinària no presentar recurs de cassació al Tribunal Suprem per saber la seua opinió sobre la validesa de les escoltes, que ha sigut l’argument principal de l’Audiència Provincial d’Alacant per a tancar la causa.