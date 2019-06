La PAH reclama a Ximo Puig que les polítiques d'habitatge siguen "una línia pròpia d'actuació del seu Consell"

La Plataforma d'Afectats per les Hipoteques (PAH) demana a Ximo Puig i al seu futur Consell "una implicació especial" amb les polítiques d'habitatge en la legislatura que acaba d'arrancar. La PAH ha enviat una carta al cap de la Generalitat Valenciana en la qual considera que les mesures posades en marxa fins ara no han sigut suficients per a atacar la situació d'emergència.

"Li demanem una implicació especial: que el dret a l'habitatge siga un eix important del seu discurs d'investidura, una línia pròpia d'actuació del seu Consell", reclama la plataforma. Malgrat que valoren la Llei de Funció Social de l'Habitatge -recorreguda davant el Tribunal Constitucional pel Govern de Rajoy, de la qual creuen que obri un nou horitzó-, el col·lectiu considera que només "una decisió valenta del president de la Generalitat Valenciana i del seu programa de Govern pot fer front a l'emergència habitacional". La plataforma recorda que en 2018 es van executar més de 8.000 desnonaments a Espanya, "agreujats pels ocasionats pel lloguer", entre els quals inclouen tant els impagaments com els derivats de la gentrificació.

Els autors de l'escrit recorden que l'absència d'un parc públic d'habitatges durant anys "està abocant a milers de famílies en situació d'exclusió social a l'ocupació, sent criminalitzades per la ideologia dels poderosos". A València, la ciutat ha registrat un increment dels preus del lloguer del 10% en 2018 i acumula una pujada del 45% des que va aconseguir el seu mínim històric, al maig de 2014.

El col·lectiu antidesnonaments recorda al president i al Consell les complicacions burocràtiques a les quals s'enfronta a l'hora d'ajudar les persones que acudeixen als seus serveis i sol·licita que es cree una oficina d'impuls i coordinació de totes les polítiques relacionades amb el tema de l'habitatge per a evitar la dispersió administrativa i facilitar a les plataformes l'ajuda als col·lectius més vulnerables.