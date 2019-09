La PAH evita un desnonament en Real de Gandia perquè hi havia un menor amb discapacitat

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) ha aconseguit parar un nou desnonament, aquesta vegada a la localitat valenciana de Real de Gandia. Els membres de l'entitat han informat la comissió judicial que havia acudit al domicili a les 10 hores d'aquest dimecres que hi havia un menor amb discapacitat en el nucli familiar, la qual cosa ha sigut clau perquè desistiren del seu objectiu. El representant de Catalunya Banc, ara en mans de BBVA, no s'ha mostrat a favor d'aquesta decisió, segons han explicat fonts de la PAH.

La direcció general d'Emergència Residencial de la Generalitat valenciana treballa en aquests moments per a donar una eixida a la família posat que el procés de desnonament segueix avant encara que s'haja posposat ara.