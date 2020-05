PP, Ciutadans i patronal exigeixen la retirada de la Llei del joc al·legant motius d’ocupació, mentre ignoren les moratòries que estableix per a les escurabutxaques

Durant els últims dies, la dreta parlamentària i la patronal del joc han incrementat les pressions per a evitar l’aprovació de la llei que pretén lluitar contra la ludopatia en les Corts Valencianes. El parlament autonòmic té previst aprovar l’anomenada Llei del joc en la pròxima sessió plenària de dilluns, després que es paralitzara amb la declaració de l’estat d’alarma i que decaiguera en la legislatura anterior amb l’avançament electoral. A la de tres, diuen, mort o pres.

Fa a penes tres mesos, el 26 de febrer, es presentava la plataforma SOS Hostaleria, que assegura que representa autònoms del sector en contra de la Llei del joc. Al capdavant i com a portaveu està l’empresari Fidel Molina, amo de la cadena hotelera Myr i amo de Grupo Comatel, una empresa potent de distribució de màquines escurabutxaques.

Durant les últimes setmanes la plataforma ha difós comunicats en què sol·licita la retirada de la norma, ja que al·lega conseqüències per a l’ocupació en el sector hostaler, profundament tocat per la crisi. PP, Ciutadans i Vox han manifestat la seua oposició i al·leguen els mateixos arguments de la patronal: que suposa un perill per a l’ocupació. Ciutadans sol·licitava aquesta setmana que es retirara i la líder popular, Isabel Bonig, la qualificava de “suïcidi” per a un sector en crisi.

L’associació SOS Hostaleria s’empara en el seu últim comunicat en la situació del sector, que ha pogut reobrir els seus locals aquesta setmana i preveu un estiu negre. La part que afecta màquines recreatives “comportarà la retirada de totes les màquines de bars i restaurants i la substitució per unes altres que tinguen aquest dispositiu. El procés de construcció d’una màquina nova i l’homologació corresponent pot durar mesos, un temps en què les màquines no estaran funcionant, amb el perjudici econòmic que això significarà per a molts bars els ingressos dels quals per aquestes màquines contribueixen al manteniment del local. A més del temps en què els nostres establiments estaran sense les màquines, haurem de fer front a la compra de les noves, la qual cosa fa inviables els nostres negocis en les circumstàncies actuals”, assenyala el comunicat.

L’afirmació de l’empresari és una veritat a mitges. La llei obligarà que es duguen a terme controls d’edat, però seran responsabilitat de l’amo del bar o l’establiment i no necessàriament mitjançant DNI electrònic com es va plantejar en un primer moment, segons expliquen els diputats. I la substitució no serà immediatament, sinó que deixa un termini de fins a un any perquè els establiments substituïsquen les màquines del tipus B (popularment, escurabutxaques). Les màquines hauran d’estar sense reclams de llum i so mentre no estiguen utilitzant-se.

En la comissió parlamentària es va aprovar una esmena a la disposició addicional, que marca els terminis per a l’entrada en vigor de les modificacions. La referida als bars, diu el següent: “En el termini de dotze mesos, des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, les màquines de joc tipus B i les màquines auxiliars d’apostes situades en establiments d’hostaleria i similars, així com les màquines d’apostes que estiguen situades en recintes esportius, han de tindre el sistema d’activació-desactivació”.

Els diputats de les tres formacions del Pacte del Botànic han posat èmfasi en la defensa d’aquesta llei, l’objectiu de la qual és lluitar contra la ludopatia, i han defensat les moratòries. La norma estableix que no es podrà augmentar el nombre de màquines, però des d’Unides Podem recorden que la majoria de les llicències tenen vigència fins d’ací a 7, 8 i 9 anys, i que la norma no té caràcter retroactiu. Així, fins a la dècada vinent, no es produiria en la pràctica la desaparició gradual de les màquines.

“Els establiments de joc que tenen autorització en vigor funcionaran fins que s’acabe el termini. Quan vulguen renovar l’autorització, hauran de complir el que diu la legislació vigent”, recorden els grups del Botànic. El síndic del PSPV, Manolo Mata, ha destacat que el joc “no es pot convertir en un element estructural” i ha recordat que la llei no suposarà “cap tancament, sinó no permetre que n’hi haja més quan s’acaben les concessions”. “El joc és un perill”, ha assegurat Mata, que ha criticat que “la dreta caiga fàcilment en les pressions dels lobbies” i ha conclòs que “la societat valenciana necessita la Llei del joc”.

Tampoc podrà haver-hi màquines d’aquest tipus en els establiments de l’interior de centres educatius, socials o sanitaris. “L’interés superior és la protecció del menor. Entenem que la salut de les persones està per davant”, sentencia la diputada de Compromís Graciela Ferrer.