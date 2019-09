L'empresa de publicitat acusada de finançar el PP de Madrid també "va pescar" a València amb Camps i en el Govern amb Zaplana

Over Marketing, l'empresa de publicitat epicentre de l'escàndol de finançament il·legal del PP madrileny d'Esperanza Aguirre, va tindre també dies de glòria, i molta facturació, en la Comunitat Valenciana presidida pels processats José Luis Olivas i Francisco Camps. També amb el seu predecessor Eduardo Zaplana, investigat per corrupció, quan va ser ministre de Treball, només abandonar la presidència de la Generalitat.

Segons la interlocutòria de l'Audiència Nacional, Over Marketing va fer treballs per a les campanyes electorals que posteriorment va cobrar a través d'empresaris. Un calc del que va fer la branca valenciana de la trama Gürtel, aquesta sí que condemnada per un tribunal i amb Orange Market com a empresa de capçalera. A més, els antecedents no són molt afalagadors per als polítics conservadors que ara han sigut imputats, ja que el propietari d'Over Marketing, Daniel Mercado, ja ha confessat en seu judicial que va ajudar a finançar il·legalment al PP. En aquest cas el Balear.

Per aquesta confessió de Mercado, l'Audiència de Palma va condemnar en 2018 l'ex secretari general del PP balear José María Rodríguez a tres anys i mig de presó i el mateix Jaume Matas a dos anys de presó per falsejar contractes públics amb Over Marketing per a pagar l'organització d'actes dels populars en 2003.



Just en aqueix 2003, l'empresa de Mercado ja s'havia fet forta en la Comunitat Valenciana gràcies als governs de José Luis Olivas i Francisco Camps. Abans havia arribat a territori valencià de la mà d'Eduardo Zaplana, que quan va marxar al Govern d'Espanya en 2002 cridat per José María Aznar li va adjudicar un contracte de 7,2 milions d'euros sent ministre de Treball.

Over Marketing va pescar entre 2001 i 2004 almenys deu concessions de la Generalitat Valenciana, set de la Conselleria de Sanitat, el mateix departament en què feia negocis a Madrid. En cinc d'aquests casos era titular l'exconseller i exsecretari general imputat per altres causes de corrupció Serafín Castellano en 2001 i 2002. Van ser uns 2,7 milions d'euros per vendre el caràcter "humà" de la sanitat valenciana.



Un sisé contracte va ser adjudicat per Vicente Rambla, que fou vicepresident del Consell de Camps i va ser absolt en el judici del cas Gürtel en l'Audiència Nacional. En aquest cas van ser 815.000 euros d'adjudicació. L'any 2000, des de la Conselleria de Sanitat se li va donar a la societat de Mercado un contracte de 3.050.000 euros, per una altra campanya de publicitat que es va allargar durant tres anys i que va finalitzar en any electoral. La campanya de promoció de les eleccions autonòmiques d'aqueix 2003 també li va caure a Over Marketing per 698.000 euros.



Mercado no solament va facturar a través d'Over Marketing. També va utilitzar dues filials, avui en liquidació com la matriu Son Traci Comunicació i Abanico de Comunicación y Marketing, que es va emportar diversos contractes menors.



Els negocis d'Over Marketing en la Comunitat Valenciana es van acabar de sobte en 2004 amb l'arribada d'una altra empresa de comunicació i publicitat al PP i al Govern valencià. Encara que en el mandat de Camps va aconseguir alguns contractes, quan el "campisme" va prendre el control de l'Executiu i va anar apartant als partidaris d'Eduardo Zaplana després de guanyar les eleccions de 2003 va optar per Orange Market, que es va quedar amb la majoria del mercat autonòmic.



Aquests contractes entre la Generalitat i Over Marketing van ser entregats en 2014 per l'ex diputat d'Esquerra Unida Ignacio Blanco a la justícia balear, que investigava el cas Over, i a la valenciana. Aqueix exercici i després d'una denúncia de la Fiscalia Anticorrupció, el jutjat d'Instrucció número 3 de València va obrir una investigació i va imputar dos exalts càrrecs del PP en Sanitat. En 2016 va ser arxivada.