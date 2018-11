El senador del PP que va atribuir a la República les morts per bombardejos nazis a Castelló serà vocal del CGPJ

El senador del PP Manuel Altava serà vocal en el consell General del Poder Judicial (CGPJ), segons l'anunci realitzat aquest dimarts pel partit a Castelló. Altava, membre de la Cambra alta des del 2008, també va ser l'encarregat fa quasi un mes de posar veu al rebuig del PP a la proposta de Compromís d'indemnitzar les víctimes identificades i els municipis de la comarca del Maestrat pels bombardejos nazis durant la Guerra Civil. Per a això, va tirar directament la culpa a la República.

"Allò realment cridaner és que les autoritats republicanes, que estaven allí, no evacuaren la població civil d'aqueixa zona en el front de la rereguarda", afirmava Altava en la seua intervenció, tot oposant-se a la proposta que també pretenia esclarir l'autoria dels bombardejos, i que va obtenir el suport de la resta de partits, però es va topar amb la majoria absoluta del PP en la Cambra.

Amb aquesta oposició del PP representada per Altava es rebutjava la versió que s'arreplega fins i tot en la pròpia documentació de la Legió Còndor, autora dels bombardejos. Óscar Vives, un professor de Física de la Universitat de València, va traure a la llum la informació arreplegada en un informe guardat en els arxius militars de Friburg que contenia nombrosa documentació fotogràfica que provava els bombardejos.

Després de la intervenció d'Altava els senadors de Compromís Jordi Navarrete i Carles Mulet van reclamar al PP la destitució del senador castellonenc per "negar els fets i protagonistes que han sigut sobradament constatats pel món científic i justificar allò injustificable". Per a Mulet "Altava va vessar el got de la ignomínia, ofenent no solament la intel·ligència i el rigor científic, sinó a la gent de molts d'aquests pobles que mantenen molt viu el record d'aquells fets".

Substitució

La designació d'Altava, professor de Dret Públic i Dret Processal en la Universitat Jaume I i president de la Comissió de Justícia del Senat, suposa també la seua substitució com a parlamentari per Vicente Blay, president de Noves Generacions en la província de Castelló.

La secretària general del PP de Castelló, Elena Vicente-Ruiz, ha donat en un comunicat l'enhorabona a Altava "ja que la seua labor com a representant de Castelló ha sigut irreprotxable en la seua defensa del món jurídic i en el seu compromís amb la província". Altava entrarà en l'òrgan de govern dels jutges, gràcies al pacte entre el PSOE i el PP, pel contingent de "juristes de reconegut prestigi".