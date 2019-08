El PP demana accelerar l'ampliació del port de València amb un informe d'impacte ambiental "desfasat"

El debat sobre l'ampliació nord del port de València engrandeix les distàncies entre els partits. Mentre la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollá, sosté que es necessita un nou informe, que retardaria les obres considerablement, el grup popular a l'Ajuntament de València demana a la Generalitat i al Govern central que acceleren la seua tramitació.

La portaveu popular Maria José Catalá critica "el boicot continuat de Compromís a infraestructures claus per a la ciutat de València que crearan més ocupació, riquesa i major accessibilitat", entre les quals ha citat l'ampliació nord del port o la de l'autovia V-21 a tres carrils, la qual cosa "fa [a la ciutat] retrocedir posicions de lideratge".

La popular alerta que la paralització podria portar conseqüències nefastes i demana a Pedro Sánchez que forme Govern per a accelerar la tramitació: "El port amb major competitivitat d'Espanya estiga en stand-by a l'espera d'unes decisions que no se sap quan arribaran, tenint en compte la incapacitat de Pedro Sánchez per a formar govern". Mentrestant, denúncia, "altres ciutats com Sines (Portugal) estan donant llum verda a inversions que poden fer que els seus recintes portuaris guanyen en competitivitat a costa del de València".

La consellera de Transició Ecològica ha defensat en una entrevista en À Punt que la declaració d'impacte ambiental que valida el projecte del port, redactada en 2007 i sobre un pla diferent al que s'ha tret ha concurs, sosté que està "desfasada per temps" i ha demanat al Govern d'Espanya que la faça d'ofici per a estar "segurs que el projecte és positiu".

La consellera, de Compromís, recorda que ja hi ha hagut projectes en el port que el Ministeri "ha avaluat i assumeix que en alguns hi ha hagut impactes" i que la modificació del projecte "afecta a zones exteriors i s'han d'avaluar. Sobre la part interior no és necessària, però afecta a la part exterior i sobre aquesta part no està informat ni exclòs", un argument que l'Autoritat Portuària esgrimeix habitualment.

D'altra banda, preguntada sobre la proposta del conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, al Ministeri de Foment, a l'Autoritat Portuària i a l'Ajuntament de València d'una reunió per a fixar els criteris del desenvolupament del port i de realitzar un estudi tècnic que valore la "viabilitat" de l'accés nord mitjançant transport ferroviari, Mollà cree que és "raonable" per a evitar l'augment del trànsit per carretera.