El PP intenta frenar la llei de Serveis Socials Inclusius

El Grup Parlamentari Popular amenaça amb recórrer la Llei de Serveis Socials Inclusius als tribunals per la seua forma de tramitació. La portaveu adjunta del PP, Eva Ortiz, va explicar dimecres passat després de la junta de portaveus en les Corts Valencianes que el seu grup estudia accions davant el Tribunal Constitucional per "vulneració de drets fonamentals", en considerar que la resta de grups no van donar temps suficient per a estudiar les esmenes en l'última sessió.

La llei de Serveis Socials Inclusius, una de les grans apostes del departament que dirigeix Mónica Oltra, està prevista per al ple del pròxim dimecres des de fa setmanes. La norma reorganitza tot el sistema autonòmic i considera que les Diputacions provincials han de col·laborar per a evitar que els ajuntaments assumisquen una part important del cost dels serveis.

Les últimes esmenes a la llei, que es va voler tramitar pel procediment d'urgència i s'ha ajornat diverses vegades, es van registrar el matí en la qual es va celebrar la sessió, el passat 11 de gener. Es van presentar en el Parlament valencià una hora abans d'arrancar, per un error en el registre la nit anterior. Els populars van sol·licitar un recés per a estudiar la informació, pausa que va durar prop de set hores, fins a les cinc de la vesprada. En reprendre el treball, es van negar a participar en algunes votacions, assenyalant l'escàs temps del qual disposaven i el volum de la documentació. "Davant la impossibilitat d'estudiar les esmenes, el PP va fer constar que no participaria ni votaria", va explicar Ortiz.

Els populars, sense estar d'acord amb les formes de la resta de la Cambra, han presentat un escrit de reposició perquè es torne a realitzar la votació en la qual no van participar. Segons expliquen diputats d'altres grups parlamentaris, no hi ha cap error en la tramitació, ja que el reglament permet que es presenten esmenes sense registre fins i tot abans de les votacions. Des de Compromís asseguren que han parlat amb el PP per a aclarir la situació però que la llei està llesta per a tramitar-se.

Aquest dijous s'ha realitzat una junta expressa per a convocar novament la comissió, que queda prevista per al divendres a la vesprada, temps suficient perquè el dimecres la norma passe al ple, com està previst des de fa setmanes. Els diputats del Pacte del Botànic volen negociar amb els populars per a evitar una brega durant el ple, encara que sospiten que és el que busca el partit d'Isabel Bonig.

Si no es resol la qüestió el PP interposarà davant el Constitucional un recurs per a la defensa de drets fonamentals. "No entenem l'entestament de no traslladar el punt per al següent ple. No tenim problema a tornar a la comissió, el que no entenem és portar a ple un assumpte que no és clar en la seua tramitació", ha manifestat la portaveu.

Ciutadans s'ha sumat a les crítiques del PP a través del diputat Toni Woodward: "Estem davant un nyap més del Botànic. Volen aprovar una llei tan important com la Llei de Servei Social, per la porta de darrere, fet que no és molt democràtic", ha comentat el parlamentari. La formació taronja avisa: "hi ha una esmena del Botànic que no ha sigut consensuada amb Ciutadans sobre la situació dels pedagogs i els psicopedagogs, que pot tindre molta influència en el nostre vot".