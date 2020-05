El PP s’absté en la votació d’un manifest en record a les víctimes del nazisme aprovat en la Diputació de Castelló

En el dia en què es commemora el 75é aniversari de l’alliberament del camp de concentració de Mauthausen, la Diputació de Castelló, en comissió informativa, ha votat favorablement a adherir-se al manifest impulsat per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP) per a homenatjar totes les víctimes espanyoles del nazisme.

La proposta ha eixit endavant amb els vots a favor de l’equip de govern, format pel PSPV-PSOE i Compromís, i de Ciutadans i l’abstenció dels representants del Partit Popular.

El president de la institució provincial, José Martí, ha manifestat “que és una obligació i un deure de les institucions honrar la memòria dels que tant han fet per nosaltres i els nostres drets”. Així mateix, ha afegit que “ningú no pot posar en dubte que representen una part fonamental de la nostra història contemporània per la seua lluita per la democràcia i la llibertat”.

En el camp de Mauthausen, 10.000 civils espanyols van patir l’horror de l’extermini nazi, dels que 627 provinents de la Comunitat Valenciana. La majoria dels empresonats eren exiliats republicans que van abandonar la seua terra per la repressió violenta del franquisme una vegada acabada la Guerra Civil. Prop de 5.300 van morir.

Cal recordar que a Espanya, des de l’any passat, es commemora cada 5 de maig el dia en record de les víctimes del nazisme coincidint amb aquesta efemèride. A més a més, des de 2019 la Diputació forma part de la Xarxa Memòria per a recuperar i posar en valor la memòria històrica i democràtica del nostre país.