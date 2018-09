La número dos del PP valencià vol que li paguen triennis de funcionària, malgrat que cobra 60.000 euros com a diputada

La portaveu adjunta del PP valencià vol que se li paguen els complements salarials com a funcionària corresponents als seus 16 anys com a diputada, malgrat que ja cobra de la cambra parlamentària.

La número dos del PP valencià, Eva Ortiz, va registrar en les Corts Valencianes la setmana passada una petició perquè se li reconega el dret al complement d’antiguitat com a funcionària a l’Ajuntament d’Oriola, on no exerceix des del 2002. Ortiz va ser tinent d’alcalde i regidora en aqueix municipi fins al 2011, quan va saltar al parlament europeu i, després, el 2015, a les Corts Valencianes.

Ortiz sol·licita que el reconeixement es faça amb caràcter retroactiu, per la qual cosa li correspondrien cinc triennis, segons la seua petició. A més de diputada i portaveu del grup parlamentari, és secretària general del Partit Popular de la Comunitat Valenciana.

En el parlament valencià, un portaveu adjunt cobra 1.572 euros mensuals més que un diputat ras. La número dos del PP valencià va percebre de la cambra, segons la seua declaració de la renda de l’any 2017, 59.510 euros. Aquesta xifra suma el salari com a diputada, el complement per ser síndica adjunta (1.572 euros mensuals) i la indemnització per residir fora de la ciutat. La portaveu adjunta cobra la mateixa quantitat que Isabel Bonig, cap del grup parlamentari.

Ortiz ha criticat més d’una vegada l’augment de sou dels alts càrrecs de l’executiu valencià. Sense anar més lluny, el 2016, va qualificar d’“escandalós” destinar “una despesa mínima d’1,2 milions d’euros per a sous només en dos anys”, referint-se a la retribució de consellers, secretaris autonòmics i directors generals. En el mateix comunicat, la popular va qualificar l’actitud del president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, i de la vicepresidenta Mónica Oltra, de Compromís, de “vergonyosa”, ja que “no és tolerable que s’apugen el sou mentre, al mateix temps, retallen les inversions socials en 170 milions d’euros i apugen els impostos als valencians en 840 milions d’euros. Ara ja sabem per a què volen més finançament, per a cobrar més”. El salari de Ximo Puig, cap de l’executiu valencià, és de 78.536 euros bruts en dotze pagues, inclosos els complements i la indemnització per residència –viu a Morella, Castelló–, mentre que la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, cobra 59.712 euros, segons el portal de Transparència.

Ortiz apel·la en el seu escrit a una sentència del Tribunal Suprem del 15 de juliol de 2015 que va dictaminar que els triennis són un dret per als treballadors eventuals de l’Administració pública. El Tribunal Superior de Justícia valencià i altres tribunals provincials s’han pronunciat seguint la jurisprudència del Suprem, i han dictaminat a favor dels funcionaris que demanaven aquests complements. En la seua petició, la número dos del PP valencià assenyala que està en una “situació administrativa de serveis especials”.

Els populars defensen que és un complement a què tenen dret els funcionaris i que la seua portaveu adjunta ho sol·licita com ho fan la resta dels treballadors.

Els triennis del Grup Socialista

En la bancada socialista també hi ha uns quants diputats que, com que són funcionaris, van sol·licitar percebre els triennis. És el cas de Mercedes Caballero, Ignacio Subías, Concha Andrés, Rosa Mustafá o Carmen Martínez, vicepresidenta de la Mesa de les Corts, que en reben. Excepte Martínez, que rep un plus perquè està en l’òrgan de la cambra parlamentària, la resta dels diputats perceben un salari notablement inferior que el de la portaveu adjunta popular.