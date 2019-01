Els socialistes voten en contra de Port Mediterrani en vuit localitats de l'entorn de Paterna

El macrocentre d'oci Port Mediterrani, rebatejat com Intu Mediterrani, no solament ha causat discrepàncies en el Consell entre Compromís, obertament contrari al projecte, i el PSPV, més neutral en les seues valoracions públiques.

La posició dels socialistes no és gens còmoda i el complex que ha sigut rebutjat per segona vegada per la Conselleria de Medi Ambient comença a dividir el partit.

L'alcalde de Paterna del PSPV, Juan Antonio Sagredo, ha sigut el seu principal defensor, la qual cosa va causar la ruptura del pacte de Govern municipal amb els seus socis de Compromís i Paterna Sí Puede (marca blanca de Podemos), contraris a aquest model comercial extensiu.

No obstant això, el mateix PSPV ha votat mocions en contra de la implantació d'Intu Meditrrani fins a vuit Ajuntaments de l'entorn, que entenen que afectaria negativament el xicotet comerç de les seues localitats.

En concret, s'han posicionat contra el projecte els socialistes de L'Eliana, Godella, Rocafort, Alaquàs, Burjassot, Sant Antoni de Benaixeve, Manises i Bétera.

Només a Llíria el PSPV es va mostrar, al costat del PP, a favor del projecte, per la qual cosa la moció no va prosperar, mentre a Aldaia el partit socialista es va abstindre en la votació, la qual cosa no va impedir que la moció contra Intu tirara avant.

És destacable, a més, que la moció contra el desenvolupament del macrocentre d'oci a Paterna es va aprovar per unanimitat a Manises i Sant Antoni de Benaixeve.

Puig garanteix la seguretat jurídica

D'altra banda, el president del Consell, Ximo Puig, va afirmar aquest dijous que "el Consell garanteix la seguretat jurídica en la Comunitat" i té una "mentalitat oberta davant qualsevol projecte positiu" sempre que complisca la legalitat. Així mateix, ha reclamat "desdramatizar aquesta qüestió i deslligar-la dels plantejaments partidistes".

Com va avançar eldiario.es, la resolució de Medi Ambient conclou bàsicament que el nou projecte presentat incorre en els mateixos defectes que van motivar l'informe d'avaluació ambiental negatiu del primer projecte i que ha motivat una reclamació judicial de la promotora britànica al Govern valencià per valor de 238 milions d'euros en concepte de danys i perjudicis.

Per això, tal com estableix la legislació, es comunica a la promotora l'obertura del tràmit d'audiència prèvia a la resolució d'inadmissió. És a dir, que aporte noves al·legacions, per al que té deu dies.

Els promotors van presentar el mes de juliol passat el nou projecte que suposava una reducció de superfície comercial d'un 25%, en passar d'una edificabilitat de 500.000 metres quadrats en la proposta anterior a 375.000 metres. Així, van afirmar que es posava la sostenibilitat com a prioritat i que es complia "àmpliament la legalitat".

Sobre la petició d'Intu a la patronal valenciana, la CEV, perquè medie amb el Consell, Puig ha destacat que la relació amb ella és "absolutament positiva i permanent" i atendran "perfectament les consideracions que faça".

La petició d'empara de la promotora britànica i la ràpida resposta de la patronal eixint en el seu suport també ha causat una fractura en el si de la CEV.

En concret, la federació de xicotet comerç (Confecomerç), integrada en l'organisme empresarial, demanarà explicacions al seu president, Salvador Navarro, en considerar que ha prioritzat els interessos d'una companyia britànica a les petites empreses locals.

Els representants del xicotet comerç consideren que la Comunitat Valenciana compta amb una gran saturació i concentració d'amplis espais comercials, és la tercera autonomia amb major nombre de centres comercials, per damunt de la mitjana europea, i supera altres autonomies com Catalunya amb major densitat de població i fins i tot amb major afluència de turisme.