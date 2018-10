El PSPV impulsarà una proposició no de llei perquè la Generalitat obligue els cartoixans a obrir al públic el monestir de Portaceli

La diputada de les Corts i secretària general del PSPV a la província de València, Mercedes Caballero, ha anunciat que presentarà una proposició no de llei en les Corts per a instar el Govern valencià que aplique la Llei de patrimoni en el monestir de Portaceli, cedit per la Diputació de València a l’orde dels cartoixans el 1946 i que està tancat al públic perquè el gestionen monjos de clausura. Caballero assegura que s’ha d’aplicar la normativa que regula els Béns d’Interés Cultural (BIC) i ser accessible als ciutadans almenys quatre vegades per mes.

L’orde dels cartoixans assegura que el monestir de Portaceli i els seus terrenys adjacents –al terme de la localitat de Serra (València) i en plena serra Calderona– són propietat seua perquè li’ls va donar el règim de Franco. Però no res més lluny de la realitat. Com ha contat eldiario.es en els últims dies, la Diputació de València va cedir la gestió del complex a l’orde, però amb la condició que mantinguera els edificis –alguns del segle XIII– en bon estat.

La polèmica ha saltat fa poc quan l’orde s’ha negat a permetre l’entrada dels tècnics de la Diputació i del diputat socialista José Ruiz per a avaluar la situació arquitectònica dels edificis i inventariar els béns, atés que es tracta d’una propietat última de l’ens provincial. La corporació ha tornat a sol·licitar als gestors de l’històric monestir una visita a què haurà d’assistir la cap de Patrimoni de la institució per avaluar la situació.

“Estan incomplint-se constantment diverses de les premisses sota les quals l’orde dels cartoixans gestiona el monestir, primerament no deixen que la Diputació comprove si s’ha efectuat el manteniment exigit i d’altra banda no s’obri al públic tal com és preceptiu arran de la declaració com a BIC”, denuncia la diputada socialista Mercedes Caballero.

La també secretària provincial del PSPV adverteix que “si no es produeix un canvi d’actitud i la col·laboració total amb la institució, estudiarem les accions legals oportunes que obliguen la direcció a complir la legislació vigent i fins i tot plantejarem la possibilitat de demanar la reversió de la propietat a l’Estat”.

Caballero també ha enviat a la direcció de l’orde dels cartoixans que gestiona el monestir de Portaceli un escrit pel qual insta la direcció a “facilitar al Servei de Patrimoni de la Diputació la revisió i la inspecció sol·licitada i comprovar així l’estat de conservació de l’estructura i el patrimoni que hi ha a la propietat”. “Encara que en aquest moment els monjos puguen al·legar que l’edifici és propietat seua, cal recordar que la cessió es va fer en el seu moment amb uns condicionants que no és possible comprovar que estiguen complint-se sense que es duguen a terme les inspeccions escaients”, sentencia.