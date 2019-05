El nou Pacte del Botànic: repartir mandats en cas d’empat a regidors i no votar-se en contra les alcaldies

Que hi haja Pacte del Botànic en tots els ajuntaments en què donen els números. I que hi haja pau en els acords municipals. És l’encàrrec dels negociadors del nou acord d’esquerres als regidors electes en els comicis del 26M que es traslladarà en els pròxims dies.

Divendres s’ha reunit la primera comissió de pactes electorals, un grup de treball dins de la comissió negociadora del segon Acord del Botànic, per avaluar els resultats del diumenge passat i com arribar al màxim d’alcaldies possibles. La idea és reeditar els mateixos acords que es van donar en les eleccions anteriors i que les tres forces progressistes, PSPV, Compromís i Unides Podem-EUPV, o les fórmules amb què s’hagen presentat a les municipals, es donen suport mutu.

En els municipis en què les forces tinguen empat de regidors, la comissió proposa una alternança de partits en l’alcaldia, prioritzant la llista més votada, encara que sempre “respectant l’autonomia municipal”. Això va passar a Burjassot amb el representant de Compromís Jordi Sebastià i el socialista Rafa García, que ha revalidat la seua majoria absoluta.

La comissió, matisen els integrants, només proposa un marc per a acords i caldria veure les particularitats en cada cas. “Són els regidors els que han d’entendre’s”, afigen. La idea és que hi haja un pacte de no-agressió entre els socis autonòmics. Així, segons es traslladarà, si un dels partits no està d’acord amb l’alcalde proposat se li demanarà que s’abstinga en compte de votar-hi en contra.

Això implicaria que, en cas que no hi haguera acord, Compromís i Unides Podem-Castelló en Moviment no haurien d’oposar-se a la candidata socialista Amparo Marco a Castelló de la Plana; ni Sandra Gómez (PSPV) a la investidura de Joan Ribó (Compromís), la llista més votada a València. Encara que els integrants pensen resoldre possibles problemes en municipis com Paiporta, on hi ha empat de regidors entre PSPV i Compromís, però la llista més votada és del PP; Llíria, on ocorre un cas similar, amb la diferència d’un regidor entre socialistes i valencianistes; a Albalat de la Ribera, on la llista més votada és d’Esquerra Unida, a una cinquantena de vots dels socialistes.

Una vegada resolt l’assumpte dels governs municipals, la comissió negociadora començarà a organitzar les diputacions provincials. Sobre Alacant no hi haurà moviments fins que no es conega oficialment la posició del PSPV, que va obrir la porta a Ciutadans per a un acord, però la comissió podrà anar avançant en la manera de reorganitzar la Diputació de València i entrar en la de Castelló després de 24 anys de majoria del PP.