Pacte entre la fiscalia, els acusats i les víctimes del metro: "Es confirma que faltaven mesures de seguretat"

Les defenses dels acusats per l'accident del metro de València (en el qual van morir 43 persones i altres 47 van resultar ferides) i la Fiscalia han tancat un acord de conformitat per a evitar el judici i l'ingrés a la presó, segons ha avançat el diari Las Provincias i ha confirmat aquest mitjà.

Els processats admetran els fets aquest pròxim dilluns, dia d'inici del judici, i obtindran una reducció de la condemna. Quatre dels processats accepten 22 mesos de presó (en la qual no ingressaran) i la Fiscalia retira l'acusació contra la resta dels acusats, entre ells l'ex-gerent de Ferrrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Marisa Gracia.

Beatriz Garrote, de l'Associació de Víctimes del Metro del 3 de Juliol del 2006 (AVM3J) i que exerceix com a acusació particular, ha declarat a eldiario.es que valoren "molt positivament" els pactes de conformitat. "Estem contentíssims i satisfets pel resultat perquè valida que totes les nostres reivindicacions eren tal qual i suposa el punt i final de tota la lluita de l'associació", afirma Garrot. L'AVM3J sempre ha sostingut que va haver-hi responsabilitat penal en l'accident.

El Ministeri Públic reclamava tres anys i set mesos de presó per als huit ex-directius de Ferrocarrils de la Generalitat acusats de 43 delictes d'homicidi per imprudència professional greu i altres 37 delictes de lesions mentre que l'acusació particular que representa a l'AVM3J sol·licitava quatre anys de presó i sis d'inhabilitació professional.

L'ex-gerent de Ferrocarrils, Marisa Gràcia, durant una compareixença en les Corts.

Els pactes de conformitat entre les defenses, la Fiscalia i l'acusació particular de l'AVM3J evitaran un judici que tenia previst prolongar-se des d'aquest mes de gener fins al juny vinent, en 66 sessions per les quals desfilarien vora 300 testimonis i perits. En el banc dels acusats s'havien d'asseure l'ex-gerent de Ferrocarrils de la Generalitat, Marisa Gracia, i altres set ex-directius de l'empresa pública, tots ells membres del Comité de Seguretat en la Circulació d'FGV.

La magistrada que va investigar el terrible accident, Nieves Molina, va arxivar el cas en tres ocasions però l'Audiència de València va obligar a reobrir la investigació. Després dels pactes de conformitat aconseguits, els huit acusats comunicaran aquest pròxim dilluns a la titular del Jutjat penal número 6 de València que admeten els fets. Cap dels acusats entrarà a la presó i no se'ls reclama responsabilitat civil.

L'acusació particular, conscient que més que probablement cap dels acusats anava a entrar a la presó (va haver-hi dilacions indegudes i en el moment dels fets cap d'ells comptava amb antecedents penals), valora "molt positivament" els pactes de conformitat aconseguits. Les 66 sessions del judici suposarien "allargar un viacrucis que prou dolorós i llarg ha sigut ja", diu Beatriz Garrote, portaveu de l'AVM3J.

"El que no hem pogut portar a judici, per la prescripció, ha sigut com es va manipular la [primera] comissió d'investigació parlamentària i la gestió penosa i indigna amb les víctimes" del Govern autonòmic presidit per Francisco Camps. "La condemna confirmarà que faltaven mesures de seguretat", afig Garrot.