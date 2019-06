Encara no hi ha pacte per al nou Govern valencià a dos dies de la investidura de Ximo Puig com a president

Culminada la negociació del programa, el pacte per al nou Govern valencià encara no s'havia tancat la nit d'aquest diumenge, a dos dies de la investidura del socialista Ximo Puig com a president de la Generalitat en un segon mandat, prevista per a aquest dimecres.

Els representants de les tres forces del Pacte del Botànic, PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem-EUPV, en les seues reunions d'aquest cap de setmana, no han pogut acabar la tasca i deixen per a aquest dilluns l'eventual resolució de les diferències que mantenen sobre la composició del Consell.

Cada formació té un objectiu en aqueixa matèria. I aqueixos tres objectius bloquegen, de moment, l'acord. Els socialistes pretenen tindre majoria en el nou Govern, és a dir, que si hi disposen de sis carteres, tantes com les altres dues formacions, la presidència de la Generalitat es compte a part. Compromís aspira a mantindre cinc conselleries, com ha tingut en el primer Govern del Botànic. I Unides Podem-EUPV no n'accepta menys de dues, amb la particularitat que, dins de la seua mateixa coalició, Esquerra Unida aspira a gestionar-ne una. El que pareix clar és que el futur Executiu tindrà almenys 12 departaments, davant dels 10 de la legislatura anterior.

Els negociadors seguien reunits la nit d'aquest diumenge en la seu d'Esquerra Unida del País Valencià -les reunions s'han anat celebrant successivament en les seus de cadascuna de les forces implicades- i es donava pràcticament per acordat el programa del futur Govern, mentre es treballava en l'estructura de competències del nou Consell a l'espera de trobar la fórmula que puguen acceptar totes les parts.

Manolo Mata, del PSPV-PSOE; Àgueda Micó, de Compromís i Antonio Estañ, de Podemos, van coincidir en la voluntat de treballar i fer un esforç per a aconseguir una solució satisfactòria per a tots que siga proporcional a la presència parlamentària de les diverses formacions.