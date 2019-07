Calma després de la tempesta sobre el pacte a València: Compromís i PSPV juguen a la distracció a la setmana del ple

Una setmana després de la tempesta que va suposar la suspensió de les negociacions entre Compromís i el PSPV, la calma torna de nou a ser la nota predominant i tots dos partits, preguntats sobre el reinici de les negociacions, juguen a la distracció i tiren pilotes fora, la qual cosa deixa entreveure que poden existir converses fora de l'atenció mediàtica.

Va ser la portaveu dels socialistes a València, Sandra Gómez, la primera a eixir a la palestra per a demanar un gest de la coalició valencianista que permetera recuperar la confiança necessària per a governar junts, després d'acusar Ribó d'haver-se reunit en almenys dues ocasions amb la portaveu del PP, María José Catalá, a la seua esquena.

Des de Compromís van desmentir qualsevol negociació paral·lela amb el PP i van demanar també un gest al PSPV per a permetre un pacte de Govern sòlid fugint de personalismes, en al·lusió a la pretesa vicealcaldia per Gómez.

Una setmana després de la polèmica i a vuit dies del ple d'organització de l'Ajuntament que tindrà lloc el 17 de juliol, des del PSPV han comentat sobre el reinici de les negociacions que estan deixant que les coses "fluïsquen" i han advertit que "en dos dies es pot avançar més que en tres setmanes", per això "no cal precipitar-se".

Des de Compromís també s'han pronunciat en el sentit de deixar passar els dies per a veure com es desenvolupen els esdeveniments.

Però tan sols queden vuit dies per al ple d'organització i l'escenari d'arribar a aquesta data sense almenys un principi d'acord, si bé no és una situació descartable, no és la més idònia ni per a Compromís per a tirar avant els temes plantejats ni per al PSPV, que es podria veure en el dilema de coincidir en votacions amb els partits de dretes, amb el desgast que suposaria cara al seu electorat.