Un jutge avala que Paiporta penge al balcó la bandera de la II República perquè es va aprovar en un ple

El jutjat contenciós administratiu número 9 de València ha donat la raó a l'Ajuntament de Paiporta enfront de l'Advocacia de l'Estat, que havia demanat que s'anul·lara la decisió del ple del consistori d'aquesta localitat de 28.000 habitants de l'àrea metropolitana de València que va aprovar penjar la bandera tricolor de la II República el passat 14 d'abril del 2018 i es condemnara la institució per permetre onejar una bandera "no constitucional" perquè infringeix l'ordenament jurídic.

El jutge, que no entra en la constitucionalitat o no del fet de penjar la bandera tricolor en haver-se formulat part del recurs fora de termini, sí que avala que la decisió es prenguera en un ple de l'ajuntament el 28 de març del 2018. "S'aprecia que l'Ajuntament va adoptar en ple dins del marc de les seues competències un acord que va donar suport a l'actuació material impugnada i, per tant, [...] cal descartar l'existència de la via de fet, per la qual cosa el recurs no pot prosperar", assegura el magistrat en una sentència redactada en valencià.

El jutge condemna a l'Advocacia de l'Estat a les costes en no haver-se satisfet cap de les seues pretensions.

L'alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, de Compromís, ha celebrat la resolució del jutjat. "Confirma el que sempre hem pensat", diu, "exhibir la bandera d'un règim democràtic aniquilat a les mans del colpisme feixista no és il·legal".

Imatge del ple de Paiporta.

Per a Martín, el Partit Popular ha intentat utilitzar políticament la Delegació del Govern com "un òrgan repressor de la llibertat d'expressió i la reivindicació legítima de la República, i ha eixit perdent, tant en el cas de Paiporta com en uns altres. Haurien de fer una reflexió al respecte". "Durant mesos, el Partit Popular de Paiporta ha mostrat una actitud irresponsable i demagògica en aquest tema. La sentència confirma que Vicente Ibor i el seu grup han mentit a la ciutadania i han intentat desgastar el govern d'una manera basta i injustificada", ha apuntat l'alcaldessa de Paiporta.

"Els valors de la II República Espanyola, la llibertat, la democràcia, l'humanisme, la laïcitat de l'ensenyament, els avanços en matèria de drets socials i igualtat entre dones i homes, etcètera, han de ser reivindicats per les institucions, més encara en l'actualitat, quan formacions d'ultradreta pretenen blanquejar la dictadura franquista", ha sentenciat.

L'Ajuntament de Paiporta, on governa una coalició d'esquerres entre Compromís i PSPV es rescabala així de la sentència d'un altre jutjat contenciós administratiu de València, que en 2017 sí que va donar la raó a l'Advocacia de l'Estat.