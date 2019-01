El Parlament valencià aprova la norma que blinda els serveis socials com un dret

Les Corts Valencianes han aprovat aquest dimecres la llei de Serveis Socials Inclusius que reconeix les prestacions socials com un dret essencial i d'interés general, amb l'oposició del PP i l'abstenció de Ciutadans. La norma estrella de la conselleria de la vicepresidenta Mónica Oltra substitueix un model pròxim al de la caritat per a acostar el sistema a allò que pertoca a un Estat del Benestar.

Amb la nova llei, es passa a 31 prestacions garantides reconegudes de caràcter professional, econòmic i tecnològic, mentre que amb la vigent no n'hi havia cap garantida per un text legal.

El projecte de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives dibuixa un mapa assistencial similar al sanitari, amb nivells d'atenció i departaments geogràfics. Seguint l'equivalent, els serveis socials dels ajuntaments actuaran com ho fan els centres de salut i seran la porta d'entrada als serveis socials d'atenció primària, que al seu torn s'estructura en bàsica i específica".

Respecte a això, per primera vegada es fixa la composició dels equips d'intervenció social, que seran "multidisciplinaris", amb noves figures professionals que comptaran amb el suport administratiu i jurídic necessari. Per a donar suport al seguiment de les accions s'augmenta la ràtio inspector/habitant, que arriba a un per cada 150.000 habitants, enfront de la ràtio actual d'un per cada 250.000 habitants.

Un SIP social

La norma preveu la creació d'un SIP social amb el qual es podrà veure si una persona té carnet de família nombrosa, certificat de discapacitat, si està dins del sistema de dependència o si és víctima de violència de gènere, per a facilitar els tràmits i també que el metge sàpia "el grau de dependència que la patologia que té un pacient li genera".

Recurs del PP

Els populars han anunciat minuts abans del debat la interposició d'un recurs de reposició contra la decisió de la mesa de la comissió que s'ha encarregat de la llei. Els populars denuncien que no se'ls va donar temps suficient per a estudiar les esmenes, malgrat que la comissió es va repetir fins a dues ocasions i se'n va celebrar una tercera per a resoldre els dubtes del PP.