Pedro Sánchez: "Alguns utilitzen el dolor del poble veneçolà per a atacar el nostre govern, l'esquerra no té res veure amb Maduro".

Espanya té "una oposició sense escrúpols que aprofita el dolor del poble veneçolà per a atacar el Govern", ha assegurat aquest diumenge el president Pedro Sánchez durant un acte del PSOE a València en el qual ha criticat amb duresa al PP i a Ciutadans. També s'ha dirigit a "l'altra esquerra", en al·lusió a Podemos, per a assegurar que "l'esquerra no té res a veure amb Maduro, és tot l'oposat a Maduro a Veneçuela".

"Ser patriota és treballar cada dia pel fet que a Espanya es visca millor", ha assegurat en un altre moment, per a afegir: "Ara tenim tres dretes que competeixen per veure qui és pitjor per a defensar la unitat d'Espanya. Hi ha algunes idees d'Espanya en què només hi caben uns. En la del PSOE hi caben tots. Hi ha molta testosterona en l'oposició. I en política la testosterona agreuja els problemes".

Contra els que "identifiquen el diàleg amb humiliació", ha reivindicat el diàleg en al·lusió a Catalunya. "Sense diàleg no hauria sigut possible la transició. L'únic partit lleial amb la Constitució, quan hem estat en el Govern o en l'oposició, és el PSOE".

Sánchez ha intervingut en un acte celebrat en el poliesportiu del Cabanyal-Canyamelar, a València, al qual han assistit més de 2.000 persones. El pavelló, on alguns centenars de simpatitzants socialistes no han pogut accedir perquè estava abarrotat, apareixia decorat amb pancartes amb el lema "Sumem forces amb tu".

Sandra Gómez durant la seua su intervenció.

El míting, formalment convocat per a presentar la candidata a l'alcaldia de València, Sandra Gómez, i els aspirants als municipis de més de 20.000 habitants, ha comptat amb la presència del ministre de Foment, el valencià José Luis Ábalos, i a més del president del Govern hi han intervingut la mateixa Sandra Gómez, la secretària provincial del PSPV-PSOE, Mercedes Caballero, i el president de la Generalitat Valenciana i secretari general del PSPV, Ximo Puig.

"La dreta arriba sempre tard, malament i a ròssec" a tots els progressos, ha sostingut el líder socialista. "La diferència en el PP és que abans, encara que fóra tard arribaven. Ara volen anar cap endarrere".

"Hem complit amb la Comunitat Valenciana", ha assegurat Sánchez en referència a l'augment de més d'un 60% en les inversions territorialitzades, i ha elogiat "un ministre extraordinari com José Luis Ábalos".

Després de defensar el seu projecte de pressupostos per les transformacions que impulsa en educació, mercat de treball, Estat del benestar, pensions, medi ambient i canvi climàtic, Sánchez ha plantejat:: "El debat és si avancem o retrocedim".

"Involucionar o progressar" és, segons Sánchez el dilema dels pròxims comicis. "Hi ha moltes incògnites. Estem davant un canvi d'època. Hi ha gent que apel·la a la nostàlgia (qualsevol passat va ser millor). El passat no pot ser el futur de cap societat. El futur a molta gent li fa por. El futur no està escrit, depén de nosaltres".

En termes semblants s'ha pronunciat Ximo Puig en assegurar: "No mirarem cap a un altre costat davant qualsevol provocació de l'extrema dreta o de les dretes que donen suport a l'extrema dreta. Ens estem jugant una cosa tan fonamental com és la pau".

Després de destacar que Sánchez ha sigut "el primer president d'Espanya que ha estat el 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana, entre nosaltres", Puig ha recalcat que "els gestos són importants en política". Però ha puntualitzat a continuació que, "quan ha arribat el moment de les xifres", el president del Govern ha complit. Així i tot, el president valencià ha advertit que continuarà reclamant un finançament just per a la Comunitat Valenciana. "Estic convençut que més prompte que tard ho aconseguirem", ha resolt.

Puig ha criticat la dirigent del PP valenciana, Isabel Bonig, de qui ha indicat que va ser a Fitur a criticar un sector de l'economia economia valenciana com el del turisme "que va molt bé". I ha recordat la motxilla de la corrupció que encara carrega la dreta a la seua esquena: "Va acudir al lloc dels fets. L'última consellera del PP està en la presó. Abusen molt de la nostra paciència".

"Aquesta senyora és l'extrema immoderació", ha afegit Puig sobre Bonig. "Estan en el carril de la immoderació. Però si hi ha un projecte per a tots i totes és el del PSOE".

Per la seua bdna, Sandra Gómez ha emfatitzat la seua condició de filla d'immigrants i veïna del Cabanyal, "un barri que va plantar cara a l'ona d'especulació que va voler destruir-lo" de la mà del PP quan va projectar una avinguda que el partia en dos.

"No solament frenarem la dreta corrupta sinó també el fanatisme que recorre el nostre país", ha assegurat per a desgranar exemples de l'actitud tolerant de la ciutat de València com l'acolliment de l'Aquarius o el fet que la policia local per primera vegada ha participat en la marxa de l'orgull. Com també ha fet Puig, la candidata socialista a l'alcaldia de València ha recordat Carmen Alborch. "No puc creure que aquesta ciutat la guanye l'odi quan fa només uns mesos va plorar la mort de Carmen Alborch", ha proclamat.