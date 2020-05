Per primera vegada des del 17 de març no es registren morts per COVID-19 en el territori Valencià

La Comunitat Valenciana no ha registrat cap mort per COVID-19 en les últimes 24 hores, circumstància que es produeix per primera vegada des del passat 17 de març. D'aquesta forma, el total de defuncions es manté en 1.432 persones: 216 a la província de Castelló, 504 a Alacant i 712 a la província de València.

A més, s'han donat un total de 57 noves altes hospitalàries a pacients amb coronavirus, que eleven 12.179 el total de pacients curats en la Comunitat Valenciana. Per províncies: 1.554 a Castelló, 4.325 a Alacant i 6.295 a la província de València. A més de cinc sense assignar a cap província.

Per part seua, el nombre de pacients amb COVID-19 hospitalitzats en la Comunitat Valenciana segueix en descens. Hui dia hi ha 156 persones als hospitals valencians, 5 menys que en l'actualització d'aquest dissabte. Per províncies: 11 a Castelló, 55 a Alacant i 90 a la província de València. En les Unitats de Vigilància intensiva es manté el número del dissabte, 24 persones: 4 a Castelló, 13 a Alacant i 7 a la província de València.

Quant a casos positius nous, des de l'actualització d'aquest dissabte s'han detectat 2 nous casos a través de PCR -un a València i un altre a Alacant- que eleven a 11.209 el total de positius des que va començar la pandèmia. Per províncies, a Castelló s'han detectat 1.552 casos; a Alacant 3.920; i a València 5.730, a més de set desplaçats (no nous). De tots els casos positius detectats, es troben actius en aquests moments 2.522, la qual cosa suposa només el 15,6%.

El nombre d'altes de professionals sanitaris és de 2.204 i el nombre total de positius en professionals en aquests moments és de 510.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 328.751 de les quals 227.462 han sigut a través de PCR i 101.289 a través de test ràpid.

Situació en residències

Hui dia hi ha algun cas positiu en 75 centres (8 a la província de Castelló, 31 en la d'Alacant i 36 a la província de València), i s'ha detectat un nou positiu entre residents i un altre entre els treballadors.

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari 28 residències en la Comunitat Valenciana: 8 a la província de Castelló, 7 a la província d'Alacant i 13 a la província de València.

Taxa de reproducció en el 0,75

Sobre les dades dels últims dies, el president Ximo Puig, que ha atribuït a la ciutadania el "mèrit d'estar eixint de la pandèmia", ha subratllat que l'evolució positiva s'aprecia en què es va arribar a tindre 386 persones en les UCI, mentre en l'actualitat són 24 i que, de les 2.200 persones hospitalitzades, ara hi ha 161.

Tal i com també ha exposat, "les altes hospitalàries s'han multiplicat de manera exponencial, ja que si fa dos mesos eren 240; hui són més de 12.122 els valencians recuperats de coronavirus", i la taxa de mortalitat està per davall de la meitat de la mitjana espanyola.

A més, en les dues últimes setmanes, el 84% dels municipis valencians no ha tingut cap cas positiu de COVID-19. D'altra banda, només el 6% de les persones afectades pel virus estan ingressades, i menys de l'1% en UCI. Així mateix, la Comunitat posseeix una capacitat de diagnòstic amb PCR en atenció primària molt elevada, que arriba al 90% dels casos sospitosos. "D'ells, només el 0,5% són positius, i la taxa de reproducció s'ha reduït al 0,75", ha concretat també.