Pérez Garijo proposa professionalitzar el Consell de Transparència: tres membres i amb dedicació exclusiva

La Llei de govern obert va ser una de les normes que, pràcticament a punt, no pogué aprovar-se en les Corts Valencianes per l’avançament electoral. La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica s’ha proposat rescatar la normativa de la mà dels grups parlamentaris i ampliar alguns aspectes de participació ciutadana i accés a la informació pública.

El projecte que maneja la consellera d’Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, i que es preveu presentar com a proposició de llei d’Unides Podem, Compromís i PSPV planteja capgirar el Consell Valencià de Transparència i professionalitzar-lo. L’organisme, encarregat de vetlar pel compliment de les normes de transparència en la Generalitat i l’obligació de publicitat activa, compta amb 5 membres –un per grup parlamentari– amb dedicació parcial i una retribució escassa. Els representants cobren indemnització per exercici d’activitat i dediquen el temps que els queda d’altres funcions a revisar les queixes.

La proposta passa per reduir la composició de l’organisme a tres persones, amb dedicació exclusiva i consideració d’alt càrrec amb rang de director general, subjectes al règim d’incompatibilitats. El text planteja que la composició siga “equilibrada” entre dones i homes i preveu que les candidatures es proposen en les Corts Valencianes entre professionals de prestigi amb experiència en el camp del dret públic o l’administració pública. El mandat serà de cinc anys, renovable per cinc més, i els candidats hauran de comptar amb el suport de tres cinquenes parts de la cambra.

La regulació actual de Consell es basa en la Llei de transparència del 2015, una de les últimes del Consell del popular Alberto Fabra. Amb la professionalització es pretén alleugerir la càrrega de faena dels consellers i la resposta a les queixes ciutadanes. Per als consellers actuals, la norma planteja una disposició addicional perquè puguen continuar en el càrrec fins que acaben el mandat.

La norma serà una de les primeres a presentar-se aquesta legislatura, interrompuda per la pandèmia del coronavirus. Els grups parlamentaris decideixen aquesta setmana si reprenen els plens a partir del 12 de maig –en cas que la Comunitat Valenciana entre en la Fase 1 de desescalada que maneja el Govern– i ordenaran la tornada presencial a les Corts Valencianes de manera progressiva.