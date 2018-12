Santa Pola rep com a herois la tripulació del pesquer que va rescatar 12 migrants a la Mediterrània

Entre crits de “Campions, campions!”, cap a les 10 hores de divendres, ha arribat al port de Santa Pola el pesquer Nuestra Madre Loreto, la tripulació de la qual va tornar a mostrar el 22 de novembre passat el seu costat més humà quan va rescatar 12 persones migrants a 80 milles de Líbia.

L’alcaldessa de Santa Pola, la socialista Yolanda Seva, uns quants regidors i el secretari autonòmic d’Agricultura i Medi rural del Govern valencià, Francisco Rodríguez Mulero, o la diputada nacional del PP Loreto Cascales han sigut algunes de les autoritats que han rebut els mariners.

Entre els familiars d’aquests hi ha els pares del patró Pascual Durá, José Durá i Pepi Irles, i la seua germana Laura.

Tot just xafar el moll, Pascual Durá s’ha fos en una abraçada amb la seua dona i ha dit, acompanyat de l’alcaldessa de Santa Pola, que ell i els seus tripulants “no se senten herois”. “Vam fer el que vam haver de fer”, ha assenyalat. “I ho tornaríem a fer”. Sobre l’actuació del Govern de Pedro Sánchez, ha declarat que, a perer seu, “ho han fet malament, però almenys van recular”.

El patró del pesquer, Pascual Durá, atén els periodistes.

L’odissea de l’equip capitanejat pel jove Pascual Durá va començar quan pescaven a la mar Jònica a la recerca de la gambeta i, a poqueta nit del dijous 22 de novembre, van rescatar 12 migrants que havien caigut a l’aigua fugint d’un patruller libi.

L’acció humanitària que van protagonitzar –encara que ells assumeixen que només van complir les lleis de la mar– es va prolongar fins al diumenge 2 de desembre, quan 11 dels 12 migrants, ja que un havia sigut evacuat dies abans atés el seu mal estat de salut, van ser transferits a una nau de la Guàrdia Costanera de Malta, el país que estava més pròxim juntament amb Itàlia, el Govern del qual es va negar en tot moment a ajudar-los o a permetre’ls desembarcar en els seus ports.

Però, perquè es donara aquesta situació, el pesquer es va veure obligat la nit abans a no fer cas de les indicacions del Govern de Pedro Sánchez, que insistia en el plantejament inicial de portar les persones rescatades a “port segur libi”. Aquesta cabuderia de l’executiu espanyol va tindre com a resposta, d’una banda, la proposta de la Generalitat Valenciana d’oferir, com en el cas de l’ Aquarius, ports valencians per a l’acolliment, i de l’altra es va topar no solament amb la negativa de la tripulació, sinó també amb la d’organitzacions com ara Proactiva Open Arms, el vaixell de la qual estava donant cobertura sanitària al Nuestra Madre Loreto.

Llegada del 'Nuestra Madre Loreto' a Santa Pola.

El cap de missió de l’ONG catalana, Riccardo Gatti, que va participar en l’operatiu d’ajuda al vaixell pesquer, va recordar a eldiario.es que d’aqueixa manera Espanya estaria incomplint la Convenció de Ginebra i les convencions internacionals sobre lliurament de persones en un lloc segur, “i Líbia no ho és”. De fet, organitzacions humanitàries i les Nacions Unides han anat documentant tota mena d’abusos, que van des de pallisses a violència sexual, passant per la venda com si foren esclaus de persones que van a parar al país del nord d’Àfrica en el seu intent d’arribar a Europa. Els mateixos rescatats pel pesquer espanyol també arrossegaven seqüeles de “l’infern libi”, amb “marques de tortures i d’amuntegament, amb sarna en estat molt avançat”, va assegurar Gatti.

Acostumats a salvar vides

La família Durá és sinònim de solidaritat en alta mar. El primer rescat va arribar el 2006 quan el pare, José, va rescatar a bord d’un altre vaixell, el Francisco y Catalina, 51 persones migrants molt prop de les costes de Malta. El seu fill, el protagonista aquest divendres, va ajudar com un tripulant més en les tasques de salvament d’aqueix mig centenar de persones, entre els quals hi havia xiquets i dones embarassades.

Amb el Loreto, la primera actuació va ser al juny del 2007, quan van rescatar 26 migrants a 90 milles de Líbia, un d’ells ja mort. Al novembre d’aqueix mateix any, es van topar amb un jove surant en l’aigua que viatjava amb tres persones més en un bot de vela menut que van trobar hores més tard.

Per totes aquestes gestes, el patró del pesquer, José Durá, va rebre l’Alta Distinció que concedeix la Generalitat amb motiu del 9 d’Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana. En la cerimònia, Durá va manifestar que “sens dubte, tornaria a fer-ho”.

L’Ajuntament de Santa Pola ha sol·licitat al Govern valencià que repetisca aqueixa distinció ara per al fill, Pascual. També han demanat al Govern d’Espanya que atorgue a tota la tripulació la Medalla al Mèrit en el Treball.

Mentrestant, el consistori ha aprovat entregar la Insígnia de Plata de la vila marinera als tretze mariners de l’embarcació per un “acte humanitari” d’uns pesquers que “han demostrat la seua solidaritat per damunt dels seus propis interessos”. L’acte solemne de lliurament serà el 4 de gener.