Picabaralla entre Ribó i Ábalos per haver quedat exclosos els municipis de les ajudes del Govern al transport públic

l repartiment del fons de 800 milions d’euros habilitat pel Govern per compensar les pèrdues del transport públic a conseqüència de la crisi del coronavirus ha generat una gran polèmica amb encreuament de retrets i crítiques públiques en xarxes socials entre dirigents polítics de Compromís i el PSOE, amb l’alcalde de València, Joan Ribó, i el ministre de Foment, José Luis Ábalos, com a grans protagonistes.

I és que, llevat que hi haja cap rectificació, l’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València no obtindrà finançament d’aquesta primera injecció econòmica de l’Estat.

Fonts del Ministeri de Transports que dirigeix el valencià Ábalos (PSOE) han informat a eldiario.es que aquesta partida està destinada a les empreses de transport de titularitat autonòmica o a les concessionades pels governs autonòmics, com per exemple les línies de bus interurbanes.

El criteri de compensació és el mateix per a tots els territoris: es calcula sobre els ingressos del 2018 l’import perdut durant els tres mesos d’aturada –un 33%, segons els càlculs de Foment– i es reparteix a les comunitats autònomes, no als ajuntaments o a les autoritats de transport, han explicat.

Sobre aquest tema, des de la Conselleria de Mobilitat que gestiona el socialista també Arcadi España han confirmat que es van facilitar al Ministeri dades de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) i de les línies de busos interurbans que depenen del Govern autonòmic i han assegurat que les empreses municipals de transports de Madrid o Barcelona tampoc rebran ingressos d’aquest fons.

Només els governs autonòmics de Madrid i Barcelona s’emportaran la meitat d’aquests 800 milions d’euros, mentre que la Generalitat Valenciana desconeix encara la quantitat que li pertoca.

Això no ha agradat gens a l’alcalde de València, que ha interpel·lat Ábalos i ha qualificat d’“intolerable” que la tercera ciutat d’Espanya es quede fora d’aquestes ajudes.

La resposta d’Ábalos no s’ha fet esperar. El ministre ha explicat que “el fons de transport que s’ha aprovat ara és per a transport de competència autonòmica i, per tant, no inclou ni la ciutat de València ni cap altra ciutat. En això estem treballant amb el Ministeri d’Hisenda”, donant a entendre que hi haurà un segon fons d’ajudes per a empreses municipals.

No obstant això, Ribó no ha quedat satisfet amb l’explicació i ha recordat al ministre el greuge que ve patint l’àrea metropolitana de València des de fa anys pel que fa al finançament de l’Estat: “José Luis, amb tot el respecte que et tinc com a ministre, no és la primera vegada: cal recordar que l’àrea metropolitana de Madrid se la finança cada any el transport públic amb 126,9 milions; Barcelona amb 109,3 milions... i València? València només amb 10”.

El diputat valencià per Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, també ha intervingut en la polèmica afirmant que aqueix mateix greuge es dona quan quasi el 50% del fons per a transport es destina a Madrid i Barcelona, dues àrees metropolitanes que ja tenen el seu transport públic finançat en els pressupostos generals de l’Estat, mentre que l’EMT de València ha quedat fora de les ajudes pressupostàries.

De la seua banda, la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez (PSOE), ha volgut mitjançar en la polèmica i ha afirmat que aqueix greuge només es corregirà “amb uns nous pressupostos generals de l’Estat: “Però ara parlem d’una altra cosa, de pal·liar el dèficit del transport generat per la COVID-19. El ministeri ha fet el pas per pal·liar l’autonòmic i el següent serà per ajudar el municipal. Estem junts/es en això”.