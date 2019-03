El claustre valencià del segle XIII que han grafitejat Pichiavo també es va pintar per al 150 aniversari de 'Las Provincias'

El grafit de mil metres quadrats de l'exposició 'Evreka' en el Centre del Carme del Consorci Valencià de Museus que ha denunciat UGT per "deteriorar" i "menyscabar" el claustre del segle XIII no ha sigut l'única actuació pictòrica en aquest BIC del segle XIII. Amb l'anterior director Felipe Garín es va pintar la mateixa zona de paret on s'ha realitzat ara l'obra dels artistes Pichiavo i es va fer amb motiu de la mostra del 150 aniversari del periòdic Las Provincias a la qual va acudir el Rei. A més, en aquesta mostra, Las Provincias també va condicionar altres sales considerades BIC.

En tots dos casos, fonts del Consorci de Museus entenen que les zones on s'ha intervingut en l'exposició de Pichiavo i la del 150 aniversari de Las Provincias gaudeixen d'una "protecció parcial", per la qual cosa es poden realitzar actuacions sempre que siguen reversibles. Bàsicament perquè són parets sobre les quals és possible pintar sense afectar el bé.

No és la primera vegada que la Federació de Serveis Públics del sindicat UGT carrega contra el Consorci de Museus i contra el seu director, ja que al gener de 2018 va impugnar la nova Relació de Llocs de treball (RPT) que planteja traure a concurs vuit places que ocupen persones que van entrar amb l'anterior director Felipe Garín.



És també cridaner que el sindicat no denunciara l'actuació de la mostra de Las Provincias o un acte de la Copa Amèrica, on també es va actuar en les mateixes parets on ara exposen els artistes Pichiavo.

El secretari general d'UGT, Ismael Sáez, ha desaprovat aquesta denúncia de la FSP del sindicat. "La funció dels sindicats és la defensa dels treballadors, però no la de pronunciar-se sobre aquestes qüestions, perquè pot ser que a uns afiliats els agrade i a uns altres no", va censurar.