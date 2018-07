Podem pregunta al Govern per la venda de les immobiliàries participades de Bankia a fons i despatxos per davall de la seua taxació

Podem ha presentat una bateria de preguntes al Govern d’Espanya perquè li aclarisca el procés de desinversió de Bankia –de què el 60% de les accions estan en mans de l’Estat– en les seues societats immobiliàries participades. El partit de Pablo Iglesias ha mostrat preocupació arran que eldiario.es haja publicat que l’entitat financera ha venut empreses amb actius importants en sòl per un preu molt inferior al taxat per la mateixa entitat.

La diputada valenciana de Podem Rosana Pastor vol saber si el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (Frob), tenidor del 100% de les accions de BFA en Bankia, estava al corrent de les operacions de desinversió de Bankia i de la seua autorització. “Quina valoració fa el Govern d’aquest tipus d’operacions de venda mitjançant procés d’invitació tancada a fons d’inversió i despatxos d’advocats per part d’entitats rescatades amb diners públics?”, pregunta la diputada Pastor després de conéixer que al procés de desinversió de la cartera “Juliet” es va convidar unes empreses i no unes altres.

Podem també vol saber per què despatxos d’advocats com el de Broseta han pogut adquirir aquests actius a “preu de saldo”, més encara “quan el despatx valencià ha portat la defensa d’importants causes de l’entitat”, com per exemple l’eixida a borsa.

La diputada podemista considera que la venda d’aquests actius per davall del preu de taxació podria estar creant un crebant a la societat participada per l’Estat. “Pensa el Govern sol·licitar la suspensió d’aquesta estratègia de desinversió dels actius de Bankia per a evitar més pèrdues en la venda del patrimoni de l’entitat?”, afig en l’escrit a què ha tingut accés aquest diari.

Des de Podem s’han oposat al procés de privatització de Bankia que està previst que es duga a terme el 2019 i en què, previsiblement, no s’aconseguisquen recuperar els 23.000 milions d’euros que l’Estat va destinar al rescat. “Pensa el Govern paralitzar el procés de privatització de Bankia, atés el risc de consolidar les pèrdues dels fons públics destinats al rescat de l’entitat?”, pregunta la diputada Pastor.

En l’exposició de motius per a presentar aquesta bateria de preguntes, la diputada podemista explica que “la divulgació amb caràcter general de la data prevista per a dur a terme la privatització de l’entitat està provocant que el valor de les accions de l’entitat en borsa es mantinga en nivells que provocarien pèrdues substancials de diners públics”. De la mateixa manera, afigen, “el compromís d’accelerar la desinversió de les participacions en societats immobiliàries ha generat alienacions per davall del valor de mercat d’aquestes, a més de processos de venda amb procediments qüestionables”, relata la diputada.