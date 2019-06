Ningú assumeix responsabilitats en Podem després de desaparéixer de l'Ajuntament de València

Podem València retarda el procés de reflexió per la desfeta electoral del 26 de maig a la fi de juny. Després de la patacada electoral en la capital valenciana, que ha passat de ser el seu principal bastió en l'autonomia a evidenciar la delicada salut del partit, encara no ha dimitit cap dirigent.

El secretari general valencià, Jaime Paulino, número dos de la candidatura, ha enviat un escrit a la militància en el qual fa referència a un espai de reflexió després de la pèrdua de suports a València. Unides Podem, amb Maria Oliver al capdavant, ha vist desaparéixer els seus tres regidors en la capital i s'ha quedat fora de la institució. La candidata porta desapareguda de l'espai públic des del 26 de maig, sense haver fet declaracions a mitjans.

Entre les files morades es parla de la marxa d'Oliver, a qui retrauen els mals resultats, mentre que la direcció sembla disposada a fer costat a Paulino. De moment, és l'únic que ha fet un assaig d'autocrítica. En el document, el secretari general anuncia que el Consell Ciutadà ha decidit convocar una trobada oberta a la militància el pròxim 21 de juny com a primer moviment. Ningú ha parlat fins ara de dimissions o de canvis en l'estructura orgànica del partit.

Jaime Paulino en un acte de Podem.

El dirigent creu que els resultats han de moure a la formació "a una reflexió profunda i sistemàtica" referent a allò en el que han fallat i sobre "el paper que ha de complir Podem València en el futur de la ciutat". Però afegeix Paulino. "Aqueix és un debat que sobrepassa àmpliament la direcció política, el Consell Ciutadà

Municipal i a mi com a secretari general".

Des de la direcció autonòmica no creuen que hagen de pressionar al dirigent per a dimitir. "Tots tenim clar que és una qüestió general i ha d'haver-hi temps per a la reflexió", sostenen. Aquest dissabte, la formació morada manté una trobada estatal per a analitzar els resultats als ajuntaments del canvi i en les autonomies en les quals va haver-hi eleccions el 26M.