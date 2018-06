Podem acumula tres escàndols de frau en eleccions internes en les dues principals ciutats valencianes

Podem a la Comunitat Valenciana té un problema amb la selecció de personal. Almenys així ho posen de manifest els seus processos interns. Amb la investigació de les primàries a la ciutat de València oberta aquests dies, són ja tres els escàndols per frau que s’han detectat en aquesta formació en els dos principals nuclis urbans del territori: les ciutats d’Alacant i València.

La Secretaria d’Organització que dirigeix Pablo Echenique acaba d’obrir una investigació atés que ha detectat “irregularitats importants” en la votació del secretari general a la capital valenciana. Un procés en què van participar prop de 1.200 persones i en el qual un miler ho van fer per via telemàtica. La direcció no aclareix què s’investiga, si la votació o si els candidats, encara que aquests asseguren que no han rebut cap notificació, que seria l’habitual si foren ells l’objecte de dubte. Fonts de la formació indiquen que hi ha hagut reunions entre la direcció autonòmica, amb el secretari general Antonio Estañ al capdavant, i els responsables de la Secretaria d’Organització que coordina Pablo Echenique.

Segons han informat a aquest diari, de comptabilitzar les paperetes s’encarrega la direcció valenciana, mentre que l’estatal controla el procés telemàtic que du a terme una empresa. Des del departament d’Organització autonòmic van emetre dimarts un comunicat en què s’assenyala que és l’empresa que gestiona la votació la que ha detectat irregularitats i ha aconsellat “comprovacions extra”. En el seu comunicat, la formació morada valenciana parla d’“anomalies”, i “incidències” i assegura que el procés de comprovació és freqüent –hi ha un protocol antifrau en tots els procediments interns– mentre que l’equip d’Echenique parla de “greus irregularitats”. En el mateix text, el partit morat explica que “en la majoria dels casos aquestes anomalies s’han resolt favorablement”.

No obstant això, en aquesta formació ja hi ha antecedents de manipulació dels processos de participació interns que van ser especialment cridaners. El primer, per ordre cronològic, va ser el frau a Alacant. La Comissió de Garanties Democràtiques estatal va determinar que el líder llavors, Jesús Bustos, i el seu entorn més proper van manipular el cens electoral per aconseguir la victòria. L’expedient es va saldar amb la suspensió de militància de deu membres de l’executiva i la seua inhabilitació, a més de l’expulsió de Covadonga Peremarch del partit i el grup parlamentari per haver inscrit menors en el cens i intentar desacreditar companys des de comptes falsos en xarxes socials. La diputada es va negar a abandonar l’escó, va ser expulsada del partit per decisió del Consell Ciutadà i es va convertir en la primera trànsfuga de les Corts Valencianes.

Jesús Bustos, secretario general de Podemos en Alicante.

El segon cas tenia un toc més típic d’un telefilm o d’una novel·la de ficció. Telèfons russos, factures manipulades i llistes de la Junta d’Andalusia van ser el trio escollit per a manipular la votació telemàtica que va elegir la cúpula de la plataforma que representa Podem a València. València en Comú –una aliança electoral que ja es dona per morta– va denunciar aquest frau en el jutjat per depurar responsabilitats penals. El fiscal demana dos anys de presó i 3.000 euros de multa per als cinc acusats d’inscriure amb factures manipulades votants ficticis en una consulta electoral. Segons l’escrit del fiscal, un dels acusats, informàtic de professió, va procedir a registrar a 83 votants ficticis amb les factures manipulades i els comptes de correu electrònic creats expressament amb aquesta finalitat. Un dia després es va fer la votació, els resultats de la qual no es van fer públics en haver-se detectat “la manipulació fraudulenta”. Se’ls acusa de delicte continuat de falsedat en document mercantil. La formació morada ha anat expulsant els responsables dels fets quan han anat saltant els escàndols. De moment, l’elecció del líder a València continua en l’aire i creix la tensió. A aquest procés es van presentar el diputat provincial Roberto Jaramillo; l’actual líder, Jaime Paulino, i l’activista Consuelo Poveda.