Podemos vol un altre paper en la pròxima versió del Pacte del Botànic

El líder de Podem, Antonio Estañ, es reuneix aquest dilluns amb el president valencià, el socialita Ximo Puig, en el Palau de la Generalitat. L'agenda de l'últim curs de la legislatura centrarà la trobada, amb les lleis a les quals cal donar prioritat en els pròxims mesos com a argument i la discrepància sobre la reivindicació de la reforma del sistema de finançament autonòmic que s'ha fet evident entre els socialistes i Compromís, ara que el PSOE està en el Govern central, com a assumpte de fons.

Podem vol que la crisi oberta entre la vicepresidenta Mónica Oltra i el mateix president Puig, després del vot favorable a l'objectiu de dèficit del Govern de Pedro Sánchez negociat pel cap del Consell en persona, s'aborde en una reunió del Pacte del Botànic que el PSPV-PSOE no té interès a celebrar a curt termini.

Com a soci parlamentari del Consell que formen els socialistes i Compromís, Podem vol jugar la carta de l'arbitratge davant la nova situació. Però, si per als socialistes valencians s'ha tornat problemàtic extremar la reivindicació davent el Govern després de l'accés del líder del PSOE a la Moncloa, per a Podem canvia també la dinàmica amb les negociacions obertes pel seu partit per a arribar a un acord amb Sánchez que faça possible l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat.

Si aqueixes negociacions arriben a bon port, permetran que el Govern socialista arribe al final de la legislatura estatal i condicionaran també el vot dels diputats de la formació moraada en el Congrés i la seua política en tot el territori, perquè els seus partits s'hauran convertit en aliats. Amb tota probabilitat, aqueixa aliança haurà d'incloure els diputats de Compromís, que es preparen a plantejar les exigències valencianes a canvi del seu suport. Els tres van coincidir en la moció de censura que va fer el PP fora de la Mocnloa, però aborden amb diferents perspectives el seu suport al Govern.

Mentre això ocorre, tots miren ja cap a les eleccions locals, autonòmiques i europees de maig del 2019 i els integrants del Pacte del Botànic hauran de prendre posicions davant una eventual reedició d'aqueix acord tripartit d'esquerres, perfectament possible tal com estan, ara mateix, les expectatives demoscòpiques.

En aqueixa nova versió del Botànic, Podem pretendrà, amb tota seguretat, entrar en el Consell, i no limitar-se a un suport des de les Corts Valencianes. La decisió de no entrar en governs autonòmics d'esquerres, presa a l'inici d'aquesta legislatura per la formació que lidera Pablo Iglesias, ha llastrat la projecció política de Podem, fet del que són molt conscients els dirigents valencians.

A la nova geometria del Pacte del Botànic, a més, Podem hi aportarà segurament un nou soci, Esquerra Unida, amb la qual ha de tancar al llarg del curs un acord de coalició, en sintonia amb la política de confluència electoral que impulsen Pablo Iglesias i Alberto Garzón.

Estañ i Puig, per tant, parlaran més en els pròxims mesos del que ho han fet fins ara. El curs polític es presenta intens. I la primera cita és el debat de política general en les Corts Valencianes l'11 de setembre. Amb la vista posada en aqueix debat, se celebraran aquest dimarts a Castelló les jornades parlamentàries del PSPV-PSOE.

El vicesecretari general dels socialistes valencians i portaveu en la Cambra autonòmica, Manolo Mata, va explicar aquest diumenge: “Avui el Govern d'Espanya està sent determinant en l'aposta per les polítiques socials amb les quals protegir més a la gent però és que a més hi ha socialistes en el Parlament Europeu, en el Govern de la Generalitat, ajuntaments, diputacions, i la coordinació entre totes i tots és clau per a enfortir el projecte”.

Des de l'oposició, la presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, per la seua banda, reuneix aquest dilluns al seu consell de direcció. Els populars tornaven a insistir aquest cap de setmana en el seu tema preferit per a criticar el Pacte del Botànic: la política educativa. La diputada Beatriz Gascó va assegurar que "si Puig segueix governant, el castellà s'acabarà convertint en una optativa". La dreta afronta el curs tocada per la caiguda de Mariano Rajoy i l'elecció posterior de Pablo Casado al capdavant, un líder que no congenia molt amb la direcció valenciana.