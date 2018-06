La Policia Local denúncia cinc apartaments turístics del centre de València per excés de soroll

Música i enrenou fins a altes hores de la matinada en apartaments turístics situats en edificis residencials.

Aquestes han sigut les principals causes per les quals la Policia Local de València ha denunciat cinc apartaments turístics entre gener i maig, és a dir, una denúncia al mes.

Tots els immobles estan situats en el centre històric, en concret, en la Gran Via Ferran el Catòlic i en els carrers de Barceloneta, Sant Tomás, Editor Manuel Aguilar i Santa Teresa.

Segons han explicat fonts del Sindicat Professional de Policia Local i Bombers (Spplb), els agents solen desplaçar-se després de rebre trucades dels veïns queixant-se pel soroll que generen els inquilins dels habitatges turístics.

Una vegada es personen en l'immoble, identifiquen els inquilins, normalment turistes estrangers, recapten tota la documentació possible, com per exemple el contracte de lloguer i després de recaptar també la declaració dels veïns denunciants, estenen acta i aquesta es remitent a prefectua i d'allí va a procediment sancionador.

Sobre aquest tema, les mateixes fonts han comentat que és difícil que les multes als inquilins puguen arribar a bon port, ja que "les sancions administratives a ciutadans estrangers, encara que siguen de la Unió Europea, són molt difícils de cobrar".

Per aquest motiu, han explicat que hauria d'haver-hi una normativa comuna per a tots els països europeus, ja que "actualment la policia té poques eines legals, el problema anirà a més i a dia d'avui cada ciutat s'ho fa com pot per a tractar d'atallar-ho".

A més de les denúncies policials als inquilins, l'Ajuntament també ha articulat un procediment per a sancionar els propietaris.

Com ja va informar eldiario.es, la Regidoria d'Urbanisme va iniciar recentment una ofensiva contra els apartaments turístics que operen al marge de la normativa del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) o que no estan donats d'alt en el registre de l'Agència Valenciana de Turisme.

Així, des del servei de llicències urbanístiques s'ha llançat una bateria d'inspeccions per a comprovar que els immobles que es lloguen per dies compten amb llicència d'ús terciari hoteler en lloc de residencial i que estan donats d'alta en el registre d'allotjaments turístics de l'Agència Valenciana de Turisme.

De no complir alguns d'aquests requisits, s'envia una notificació al propietari en la qual se l'informa que té un termini de dos mesos per a sol·licitar el canvi d'ús de residencial a hoteler i per a donar-se d'alta en el registre.

En cas contrari, se li prohibeix seguir usant l'habitatge com a apartament turístic, amb el risc de sanció i clausura si persisteix en l'activitat.

D'altra banda, l'aprovació de la nova Llei de Turisme ha endurit les condicions per a poder donar d'alta un apartament turístic.

Així, per exemple, entre les noves mesures aprovades, actualment qualsevol particular que vulga censar un immoble en el registre de l'Agència de Turisme, necessitarà un informe favorable de l'Ajuntament de València que garantirà que l'immoble compleix tots els requisits establits en el PGOU.