Estira-i-arronsa en el Govern valencià pel relat reivindicatiu davant els greus problemes de finançament de la Generalitat

El bloqueig de la investidura de Pedro Sánchez, que el líder socialista està prolongant durant mesos i que manté en funcions al Govern d'Espanya, ha induït una crisi en l'Executiu valencià, en serioses dificultats per a complir les seues previsions pressupostàries. El fet que l'Executiu central no puga fer efectius, segons l'Advocacia de l'Estat, els habituals lliuraments a compte a les comunitats autònomes i tampoc el pagament d'un deute de l'IVA pendent des de fa dos anys, ha posat contra les cordes a l'Administració més perjudicada per l'actual model de finançament autonòmic, caducat fa un lustre.

La situació aboca la Generalitat Valenciana a fer retallades, com a mínim, de 438 milions d'euros, segons els comptes de la Conselleria d'Hisenda, que podrien ampliar-se fins als mil milions, tal com va reconéixer el conseller de l'àrea, el socialista Vicent Soler en anunciar aquest dijous la renúncia a la seua acta de diputat en les Corts Valencianes per a centrar-se en aqueixa tasca i en el propòsit general d'aconseguir un finançament just.

La dimissió de Soler (maniobra que estava prevista en algun moment de la legislatura) forma part d'una seqüència que s'ha desenvolupat al llarg de la setmana i que revela un estira-i-arronsa entre els socis del Govern del Pacte del Botànic pel relat reivindicatiu en una matèria especialment sensible per als valencians. Compromís va començar per exigir un "acte contundent, públic i vehement davant el Govern d'Espanya", en paraules de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, previ a abordar qualsevol retallada, a la qual cosa va respondre el PSPV-PSOE anunciant que el president, Ximo Puig, es reunirà dimarts que ve amb la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, per a plantejar la peremptòria necessitat d'una solució.

Aqueix mateix dia, el portaveu de Compromís en les Corts Valencianes, Fran Ferri, registrava una proposició no de llei en què la coalició valencianista reclama, com ho ha fet el PP des de l'oposició, la convocatòria del Consell de Política Fiscal i Financera per a abordar el problema, el pagament dels fons "retinguts" i la reforma del finançament, que inclou la compensació del deute històric causat per l'infrafinançament.

Manolo Mata, portaveu del PSPV-PSOE en el Parlament valencià, responia a aquesta proposta dels seus socis amb una defensa de la pertinència del diàleg "bilateral" amb el Govern d'Espanya per a fer front a la situació. Una presa de posició a la qual van afegir els socialistes el colp d'efecte de la renúncia del conseller d'Hisenda, Vicent Soler, al seu escó per a desprendre's de les obligacions parlamentàries i dedicar tots els esforços a la crisi de finançament.

Soler va assumir en la roda de premsa de la seua renúncia que la caiguda d'ingressos pot arribar als mil milions i, per tant, que les retallades poden superar els 438 milions inicialment previstos. Els pressupostos de la Generalitat Valenciana del 2019 es van elaborar a partir d'un escenari expansiu plantejat des del Govern de Pedro Sánchez, el projecte de Comptes del qual, no obstant això, va ser tombat en el Congrés, fet que va obligar a prorrogar els pressupostos heretats de Rajoy i va propiciar la convocatòria d'eleccions generals. El panorama es va agreujar amb la investidura fallida del passat mes de juliol, que ha deixat en funcions el Govern i limita enormement el seu marge de maniobra.

Mónica Oltra ha resumit la visió de Compromís davant la situació en parlar d'una situació "d'urgent necessitat" i criticar la "inactivitat del Govern d'Espanya". Els valencianistes, sobre les carteres dels quals en la Generalitat (quatre de dotze) recauria la major part de la retallada de despeses, no rebutgen asseure's a parlar d'ajustos, però insisteixen a alçar la veu. Ximo Puig, que es veu en la tessitura d'enfrontar-se a un Govern del seu mateix partit, no vol quedar en dubte i ha assenyalat que en la seua pròxima entrevista amb la ministra Montero plantejarà que la situació ha de resoldre's de manera "immediata".



D'aquest pols entre Compromís i el PSPV-PSOE ha quedat fora de joc fins ara el tercer soci del Govern sorgit del segon Pacte del Botànic, Unides Podem. El vicepresident de la Generalitat per aquesta formació, Rubén Martínez Dalmau, s'ha limitat a indicar que, si hi ha retallades, no han d'afectar les prestacions que incideixen en els drets dels valencians i valencianes.

El sindicat Comissions Obreres alertava aquest dijous, precisament, que la situació pot afectar els treballadors públics i "al sosteniment de l'educació, la sanitat, els serveis socials i l'atenció a la dependència". Els serveis públics essencials es ressenten, segons CCOO, "pel deficient finançament del País Valencià i, a més, l'ombra de la inexistència de pressupostos generals afecta el finançament autonòmic".

La perspectiva que no es puga formar Govern a Espanya i es vaja a unes altres eleccions i que el bloqueig institucional es prolongue, com ha reconegut el conseller Soler, pot portar administracions com la valenciana a tindre serioses dificultats per a elaborar els pressupostos autonòmics de 2020.