La Generalitat "va salvar" la incompatibilitat de Boluda per a ser del consell del Port de València perquè és president d'AVE

Vicente Boluda Fos, un dels principals empresaris del port de València i els interessos privats del qual s'han creuat amb la reforma de l'ampliació del moll nord, és un dels quatre representants de la Generalitat Valenciana en el consell d'administració. El motiu al·legat per l'administració autonòmica per a designar-lo conseller i que justifica la seua posició en la presa de decisions és ser president de l'Associació Valenciana d'Empresaris (AVE).

AVE és un lobby que reuneix els cent patrons més importants de la Comunitat Valenciana, però que legalment no té cap representació institucional ni social. Mai va tindre aqueixa intenció. Se'l considera interlocutor oficiós de les administracions per la rellevància dels seus membres i el seu impacte en l'economia, però no té capacitat de participar en el diàleg social o negociar convenis col·lectius amb els sindicats.



Malgrat aquest matís i aqueixa falta d'institucionalitat, la Conselleria d'Infraestructures a petició de Presidència de la Generalitat va decidir nomenar Vicente Boluda representant en el Consell d'Administració del Port de València. De fet, qualsevol altre membre d'AVE sense interessos directes en les instal·lacions portuàries valencianes sí que podria ser conseller, però segons la Llei de Ports no ho pot ser el navilier propietari del Grup Boluda.



I és que la legislació estatal és molt clara. En el seu article 30.4 fixa que no podran formar part dels consells d'administració de les autoritats portuàries "els propietaris, socis, consellers, directors, gerents, càrrecs de confiança, o directius en general de societats o empreses que presten serveis o desenvolupen activitats en el port la concessió de les quals, autorització o contractació siga competència o corresponga subscriure a l'Autoritat Portuària". I només planteja una excepció: "Tret que ostenten un càrrec de representació empresarial electiu d'àmbit estatal, autonòmic o local".

I a aquesta excepció és a què es va acollir la Generalitat Valenciana per a nomenar Vicente Boluda en l'última remodelació dels consellers autonòmics. El problema per a aquest nomenament és que AVE no seria estrictament una representació empresarial.

Sí que ho és, d'altra banda, un altre dels consellers nomenats pel Consell, el president de la Confederació Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro. També s'hauria pogut acollir qualsevol membre d'AVE sense interessos en el port.



Boluda se'n va haver d'eixir de la reunió del consell d'administració del Port de València que va aprovar la modificació de l'ampliació del moll nord que beneficia els seus interessos en canviar-li una concessió que no utilitza per la possibilitat de construir una torre d'oficines de 13 pisos. El canvi de la seua concessió es va valorar en diversos milions d'euros en favor del navilier valencià.

En època del PP i amb Arturo Virosque com a president de la Cambra de Comerç, Boluda formava part del consell del port des del 2004 com a membre de la direcció d'aquesta entitat. En l'actualitat la Cambra manté el seu representant, que és l'empresari Francisco Corell. D'altra banda, la patronal també té el seu representant en la persona de Juan Pablo Lázaro Montero d'Espinosa.



És més que cridaner que l'Administració autonòmica s'haja jugat incórrer en una incompatibilitat quan Boluda podia haver accedit al consell d'administració per altres vies. Fins i tot com a representant dels sectors rellevants del port de València, que van designar Gustavo Ferrer Soriano, de Noatum. Això sí, hauria hagut de renunciar als seus interessos.