El Port de València va indemnitzar Boluda amb una altra concessió per rescatar les drassanes malgrat que la llei permetia fer-ho sense cost

Per a aplicar la reforma de l'ampliació nord del port de València, l'Autoritat Portuària de València (APV) rescatarà el sòl de la concessió que Unió Naval de València tenia des de 1940 per a les drassanes. La intenció és situar en aqueixos terrenys la nova terminal de creuers, el principal canvi proposat en el nou pla del president de l'APV, Aurelio Martínez, que encara no té el vistiplau en mancar d'un nou informe d'impacte ambiental. La reforma ha portat al rescat d'aqueixa concessió de l'Estat.



Segons l'informe de l'APV en poder d'eldiario.es el Port va valorar en quatre milions d'euros el rescat de la concessió d'Unió Naval de València, la titularitat indirecta de la qual del cent per cent de les accions és de Boluda Corporación Marítima (BCM). Per a no abonar diners li ho va canviar pel lliurament d'uns altres terrenys portuaris amb una nova concessió de 35 anys que sobrepassa la que tenia Unió Naval de València i que caducava en 2027.



A més, la nova concessió ja no estarà a nom d'Unió Naval de València -la societat que des de 1940 era titular dels drets-, sinó a nom de Boluda Corporación Marítima. Un canvi de titularitat molt important i sol·licitat expressament pel president de BCM, Vicente Boluda, al seu torn membre del Consell d'Administració del Port a proposta de la Generalitat Valenciana.



Però aqueixa nova concessió a BCM podia haver-se fet sense cap cost per a l'APV, dependent del Ministeri de Foment, ja que les drassanes d'Unió Naval de València estaven en desús des de 2012, quan va realitzar un ERO de tancament per la falta de comandes a causa de la competència internacional. És més, la pròpia BCM reconeix en un altre informe que Unió Naval de València "no té activitat", per la qual cosa sol·licita que tot el procés administratiu canvie la titularitat a la societat de Vicente Boluda.

La llei 2/2011 de Ports de l'Estat contempla que les concessions atorgades a empreses caduquen per "la falta d'activitat o de prestació de servei, durant el període de sis mesos, en el cas d'autoritzacions, i de dotze mesos en el cas de concessions". I aqueix sembla que seria el cas de les drassanes, sense funcionament des de 2012. La concessió podria haver caducat. Una caducitat que hauria eximit el port de qualsevol indemnització.



En les diferents converses que eldiario.es ha tingut amb l'APV sobre aquest tema, l'entitat que presideix Aurelio Martínez ha defensat que les drassanes estaven en funcionament perquè en l'actualitat "reparen contenidors". Un argument més que particular ja que la concessió estatal condicionava l'ús a la construcció de vaixells i bucs. Com va fer des de 1940 a 2012.



Un altre dels arguments de l'APV ha sigut que mantindre la terminal de creuers en el moll nord -on es va situar en el pla estratègic 2001-2020- "tindria un preu molt elevat" i està molt allunyada de la ciutat, cosa que es va fer en l'anterior pla per a reduir la contaminació en Natzaret i els altres Poblats Marítims. L'avantatge de la nova ubicació, apunten des del port, és que s'aconsegueix unificar tot el trànsit de passatgers en una mateixa ubicació, el trànsit regular de Transmediterránea i de la "Operació pas de l'Estret" i els creueristes.

Boluda ja va rebre una altra indemnització per un altre rescat

No és la primera vegada que l'APV indemnitza Boluda per una concessió que té en desús. El Port de València va pagar un rescat de 1,17 milions d'euros a Unió Naval de València per la concessió de l'Escola d'Aprenentes, que havia tancat sis anys abans. En aqueixes dependències, l'anterior president de l'APV, Alberto Aznar, va instal·lar les noves oficines del recinte portuari.

Rafael Aznar va fitxar en 2017 per Boluda Corporación Marítima després de deixar la presidència de l'APV en 2015 i el seu posterior lloc de responsable de relacions internacionals a les ordres d'Aurelio Martínez.