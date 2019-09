El Port de València aprova la polèmica ampliació amb l'oposició de l'alcalde i sense que puguen votar els representants de la Generalitat

La Generalitat Valenciana no ha expressat cap posició en un assumpte tan important i que tant de debat ha suscitat com l'ampliació nord del Port de València. Mentre l'alcalde de la ciutat, Joan Ribó, s'ha oposat amb el seu vot a l'ampliació, el Govern valencià s'ha 'esborrat' de la votació en no poder participar-hi perquè no havia renovat els seus representants.

El motiu és que encara no ha nomenat quatre nous representants en el Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València (APV), per la qual cosa no va participar en la votació d'aquest divendres sobre la "selecció d'oferta del concurs públic i continuació de la tramitació prevista per a l'atorgament d'una concessió administrativa per a la construcció i explotació de la nova terminal de contenidors".

Una punt de gran importància que significa l'inici de la tramitació per a adjudicar la infraestructura a la naviliera MSC, amb una inversió prevista de 1.200 milions d'euros.

Malgrat que el Govern valencià no es podia pronunciar sobre aquest tema, el president de la APV, Aurelio Martínez, va portar el punt a l'ordre del dia i es va sotmetre a votació.

Els quatre representants de la Generalitat en el consell del Port eren fins ara els empresaris Salvador Navarro, de la CEV, i Vicente Boluda, d'AVE, l'eurodiputada socialista Inmaculada Rodríguez Piñero i el comissionat per al Corredor Mediterrani, Josep Vicent Boira. Alguns d'ells van acudir al consell convidats pel president del Port, Aurelio Martínez, i almenys Boira no va acudir. Cap d'ells hi va poder votar.

Dels 10 membres amb dret a vot, només l'alcalde de València, Joan Ribó, va votar en contra en considerar imprescindible la tramitació d'un nou informe ambiental que substituïsca el de l'any 2007, davant els substancials canvis que ha patit el projecte original.



Entre ells, destaca el trasllat de la terminal de creuers a les drassanes de Boluda, l'eliminació d'un contradic i la prolongació de 500 metres l'actual dic d'abric, a més del canvi de configuració del moll de contenidors, que requerirà quatre milions més de metres cúbics de material de farciment dels que estableix la Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) de l'any 2007.

Tal com va explicar Ribó, l'Ajuntament no es pronuncia sobre l'execució del projecte, però com a alcalde té l'obligació d'exigir que es faça amb totes les garanties legals i ambientals possibles, cosa que al seu judici implica la realització d'una nova DIA que garantisca que no hi haurà afeccions a les platges de l'entorn i que establisca mecanismes correctors cas d'existir algun possible impacte.

El primer edil va proposar, sense èxit, que es paralitzara l'adjudicació fins que el Ministeri de Transició Ecològica es pronunciara sobre la necessitat d'una nova DIA i va assegurar que si el departament ministerial el descartara, no hi hauria res més que dir.

Ribó va argumentar que la petició de la nova avaluació ambiental està sustentada per un informe jurídic de l'Ajuntament que, com ha avançat eldiario.es, considera que els canvis en el projecte són prou substancials a nivell d'impacte paisatgístic i ambiental.



El document considera a més que, sense la nova DIA, l'Ajuntament se'l priva de la possibilitat de presentar al·legacions sobre els possibles impactes ambientals.



Sobre aquest tema, el president de la APV, Aurelio Martínez, va explicar que els informes tècnics que van demanar abans de traure el concurs per a l'ampliació deien que la modificació del projecte era "factible" ja que "consumia menys materials que en la ubicació anterior", així com que el nou projecte es continuaria construint en els dics d'abric que ja estan realitzats.

Per això, van indicar que el nou projecte "no incompleix cap dels supòsits" que, segons la Llei d'Avaluació Ambiental, requereixen la realització d'una nova DIA.



El director de la APV, Francesc Sánchez, va afegir que "si aquests processos --la declaració d'impacte ambiental-- anaren molt ràpids", probablement "no tindrien cap problema a realitzar-lo encara que legalment no fóra obligatori", però va recordar que la DIA per a una ampliació del port de Sagunt va tardar sis anys i que aquest retard posaria en risc la inversió de 1.200 milions de la naviliera MSC.

El fet és que el Port de València ha aprovat un projecte que alça molta polèmica amb l'oposició de l'alcalde de la ciutat i sense que pogueren votar els representants del Govern autonòmic.