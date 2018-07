Precarietat 4.0: la Inspecció de Treball investiga el Dreamhack de València per usar voluntaris com a treballadors

La Inspecció de Treball ha estat investigant des de dijous el DreamHack de València, un festival d’eSports que reuneix uns 20.000 jugadors a Fira València durant uns quants dies en què també es coneixen les últimes novetats del sector. Els inspectors investiguen si l’empresa coorganitzadora de l’esdeveniment juntament amb l’entitat firal utilitza els seus voluntaris com si foren treballadors i així s’estalvia milers d’euros de despeses en salaris i cotitzacions a la Seguretat Social.

Després de la condemna a Deliveroo per utilitzar a falsos autònoms com a repartidors propis, els sindicats i la Inspecció de Treball han iniciat una croada contra les empreses que utilitzen la tecnologia o l’aparent voluntarietat dels joves per a precaritzar l’ocupació o directament eliminar les despeses de personal. Els inspectors han requerit informació de Fira València i s’han entrevistat durant els dies del festival amb els voluntaris, que duen a terme tota mena de tasques, una cosa també habitual en els festivals de música, on els joves treballen a canvi d’entrades.

Segons els voluntaris que han parlat amb eldiario.es, hi ha un centenar que treballen en l’esdeveniment sense cobrar. Tampoc no han signat una declaració de cessió dels drets d’imatge –l’esdeveniment està ple de youtubers que graven i fan cròniques en els seus canals–, ni assegurances d’accident, ni se’ls ha facilitat informació sobre riscos laborals, encara que sí un plànol amb les eixides d’emergència. “Altres anys hem hagut de signar algunes coses, però enguany ha anat molt ràpid; hi ha gent que fins dimecres no sabia si havia de vindre”, conta una parella de voluntaris.

L’empresa organitzadora de l’esdeveniment nega que siguen voluntaris o treballadors i es refereix a aquests joves com a membres de la crew o “comunitat de clients i participants que prefereixen autogestionar la zona LAND” als quals “se’ls fa un descompte del 100% per autoregular l’experiència d’altres clients”. Les paraules són de Javier Carrión, un dels responsables de l’empresa. Carrión assenyala que són 8 els treballadors d’Econme Games –empresa que gestiona la marca sueca– i cent els membres de la crew. El codirector de l’esdeveniment, Arturo Castelló, reconeix que la Inspecció de Treball va fer una visita abans de l’arrancada de l’esdeveniment i que va preguntar pels voluntaris.

“Vens ací a treballar com un ruc i ho fas perquè t’ho passes bé”, comenta una voluntària que ha vingut a les cinc edicions. “Jo fa 16 hores seguides que estic treballant”, afig, i explica que ha doblat torn amb altres companys. Segons conta, les condicions que els ofereix l’organització de l’esdeveniment són jornades de 8 hores diàries a canvi d’accés lliure al certamen, menjar, aigua, càmping –un pavelló de la Fira–, aparcament i dos pots de beguda energètica Monster per dia. “Sense seguretat, sense contracte i sense cotitzar”, ressenya.

“Carrega que plau no pesa”, reconeixen Sergio i Víctor, dos voluntaris a qui no els importa donar el nom. Tots dos tenen 19 anys, com la majoria de xavals que treballen per a l’esdeveniment. “Has de ser major d’edat per a poder ser responsable de tu mateix”, expliquen. Fa tres anys que hi venen, dos dels quals com a personal del que el certamen diu “la crew”. “Molta gent repeteix”, conten.

Ací ix la cara amable. Treballes en un lloc en què ho passes bé i a canvi tens menjar i via lliure en el certamen que no podries pagar-te d’una altra manera. “Ni tan sols ens sembla una faena, perquè ens agrada”, comenta Víctor, que diu que d’una altra manera no podria costejar-se els 70 euros de l’entrada .

Els voluntaris munten i desmunten les zones de joc –taules i cadires, no escenaris–, s’encarreguen de la neteja d’aquestes zones –sobretot, recollida d’envasos– i, principalment, es dediquen a vigilar els controls d’accés, mirant les polseres dels assistents i l’interior de les bosses i les motxilles. La faena els l’assignen els coordinadors d’equip, poc menys d’una desena. Si troben amb algun objecte no permés, diuen, tenen l’obligació de demanar al portador que el deixe; si s’hi nega, avisen seguretat. “Ens van canviant de zona, perquè no ens avorrim, i, si estem molt cansats, podem estar asseguts”, torna a indicar la voluntària. El procés per a ser voluntari és tan senzill com emplenar un formulari mesos abans de la celebració del festival, que dona accés a la borsa de treball. Segons comenten els xavals, si hi has vingut en edicions anteriors, ho tens més fàcil.

Stand de València Activa en el DreamHack-

La direcció remarca que en tot moment les faenes de muntatge i desmuntatge, neteja de banys i seguretat les fa personal qualificat i es refereixen als membres de la crew com a “grups de landers que autogestionen les activitats dins de la LAND”. Ells, explica Castelló, organitzen tornejos i “dinamitzen i coordinen” les activitats en aquesta zona de joc. El model valencià és una rèplica del model suec, que els dona llicència per a usar la seua marca, aclareix.

Carrión, també responsable de comunicació de l’esdeveniment, al·lega que els membres de la crew no s’encarreguen de controlar els accessos o de la neteja, sinó de gestionar “les experiències” d’altres gamers que acudeixen a la zona LAND i de donar-los informació sobre l’esdeveniment. “Són clients del DreamHack, no estan treballant i no s’encarreguen de cap punt crític (...) es reuneixen i nosaltres els ajudem en les seues necessitats”, explica a eldiario.es. Castelló afig que el de la crew és un model de premiar la fidelització com fan els organitzadors a Suècia.

Segons Carrión, els membres d’aquesta comunitat gamer tenen un enllaç amb la direcció, que s’encarrega d’anar manant informació periòdica sobre les necessitats que tinguen els voluntaris. A més, tenen un equip de coordinadors i es comuniquen entre si. Aquest enllaç és qui, segons Carrión, informa en cada edició del volum de la crew participant.

L’empresa que organitza el DreamHack és Encom Games SL, una pime valenciana que va nàixer el 2010 i es defineix com “la primera agència d’eSports a Espanya”. Enguany, Encom Games es va erigir com a partner de DreamHack fora de Suècia i va portar a València el festival quan poca gent creia en el potencial de la indústria dels videojocs en general i dels eSports en particular, poc després que la Campus Party abandonara la ciutat i quan la capital valenciana s’associava a les pitjors cares de la corrupció.

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, durant la seua visita al Dreamhack.

Han convertit l’esdeveniment, que fins i tot ha rebut la visita del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en un èxit i enguany han sigut més de 40.000 persones les que han visitat el festival que s’ha celebrat a Fira València i que ha obtingut uns ingressos per venda d’entrades d’uns 650.000 euros. Segons les dades de l’organització, hi ha prop de 350 persones contractades directament o indirectament per l’esdeveniment entre seguretat, neteja i muntatge, dels quals prop de 170 provenen de Suècia, proporcionats pel mateix festival per al muntatge d’escenaris.

La valenciana adapta el model suec, en què l’empresa col·labora amb universitats i el sector públic per a muntar el macrofestival –triplica el personal– i tenen diversos acords entre si. Per exemple, aquesta edició el festival ha comptat amb observadors de Michael Peich, una consultora que ha anat entrevistant joves per reclutar nous talents en el sector tecnològic. La televisió pública sueca ha acudit a emetre en directe alguns tornejos.

Amb dos treballadors només en l’empresa, segons el Registre Mercantil, els ingressos han anat creixent cada any. Segons la direcció, són en quasi una desena durant tot l’any. El 2016 van ingressar 498.697 euros, que es van incrementar a 818.483 euros el 2017. D’aquests, van gastar en personal prop de 10.000 euros i 66.513 euros, respectivament, segons els comptes a què ha tingut accés eldiario.es.

L’esdeveniment està coorganitzat entre l’empresa valenciana i Fira València, amb la qual es reparteix a mitges els guanys. Descomptades les despeses de personal, altres despeses i la logística per ocupar l’espai, la Fira s’embutxacarà uns 100.000 euros i la valenciana Encom Games altres tants.

L’Ajuntament de València ha anat col·laborant amb el festival en les últimes edicions amb prop de 30.000 euros en subvencions a través de la Regidoria de Joventut. Enguany, l’Ajuntament ha col·laborat amb una línia de 14.500 euros i amb un estand situat al costat de la zona LAND per a promocionar el portal d’ocupació València Activa i les fundacions. La Universitat Politècnica també ha proporcionat estudiants en pràctiques a través de la Fundació Telefònica perquè col·laboren en el reforç de l’equip de seguretat informàtica, mentre que empreses com Movistar, MediaMarkt, Monster o Axe formen part dels patrocinadors. Forocoches i altres comunitats també tenen el seu buit en la zona LAND, amb avantatges pel que fa a les entrades estàndard.