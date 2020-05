Precarietat en les subcontractes de la Generalitat: 200 treballadors de manteniment d’hospitals aniran a l’atur en breu al no subrogar-se els seus contractes

Els sindicats UGT-PV i CCOO-PV, mostren preocupació davant la situació en què estan quasi 200 persones que treballen en el manteniment dels hospitals valencians i que afecta el personal de l’Hospital Clínic de València i la seua àrea sanitària (104 persones), l’Hospital de Llíria (40 persones), l’Hospital d’Elda (20 persones) i l’Hospital Arnau de Vilanova (19 persones), el d’Oriola i l’Hospital General d’Alacant.

I és que a data 15 de juny acaben les contractes de manteniment de molts dels hospitals públics valencians, i tot i que no hi ha comunicació oficial encara, se’ls ha fet arribar de manera informal que no continuaran, que les seues empreses no continuen i que no hi haurà subrogació.

Davant aquesta situació UGT-PV i CCOO-PV mostren disconformitat perquè, al llarg del 2019 i sabent que aquest 2020 era any de màxima licitació de les contractes de manteniment en hospitals, es van mantindre reunions amb l’Administració.

Rosa Benítez, secretària d’Acció Sindical de la Federació d’Indústria, Construcció i Agre d’UGT-PV manifesta que des d’UGT es van reunir ja l’any passat amb l’Administració perquè els diguera “si estava compromesa amb la subrogació del personal de manteniment dels hospitals, tal com, a més, diu la Llei de la Generalitat de 2018, i se’ns va dir que sí”. “No entenem ni compartim la postura actual, ja que hui dia ens trobem que no hi ha cap informació oficial, no hi ha comunicació als comités d’empresa, el temps corre i les circumstàncies són molt adverses per a les famílies de les quasi 200 persones que es quedarien sense faena si no hi ha un canvi de postura”, denuncia Benítez.

La Llei 18/2018, de 13 de juliol, de la Generalitat, per al foment de la responsabilitat social preveu, de manera literal: “Haurà d’incorporar-se en l’anunci de licitació l’advertiment que aqueixa contractació està sotmesa a la subrogació dels contractes de treball de tots els treballadors i treballadores que, malgrat pertànyer a una altra contracta, vinguen realitzant l’activitat objecte del contracte, i la nova empresa quedarà subrogada en els drets i les obligacions laborals i de seguretat social de l’anterior”.

Així ho destaca també Juan José Picazo, secretari d’Acció Sindical de CCOO Indústria PV que denuncia que “més de 200 famílies es queden sense treball, en ple estat d’alarma i amb el que es preveuen uns plecs que acabaran abaratint encara més les seues condicions de treball i tot això després d’haver estat al peu del canó en els pitjors moments en la major pandèmia de la nostra història recent”.

Davant aquesta situació els sindicats han demanat explicacions i compromís al president de la Generalitat, Ximo Puig, i a la Consellera de Sanitat, Ana Barceló. “Aquest govern es va comprometre amb la subrogació en les seues contractes i ha de complir, més en el moment en el qual estem”, assenyala Rosa Benítez. “Volem una resposta, volem que ens garantisquen que els nostres companys no perdran l’ocupació en aquesta situació”, apunta.

Davant aquesta situació, el personal dels hospitals valencians s’està mobilitzant per a mostrar el seu suport als companys que veuen perillar els seus llocs de treball. Així, el personal l’Hospital de Llíria es concentrarà aquest divendres a les 13 hores en suport als treballadors i treballadores de manteniment i per a evitar que aquesta situació seguisca avant.

D’altra banda, és necessari destacar també, assenyalen fonts sindicals, que aquesta situació no ocorre només amb les contractes de la Generalitat, sinó que es dona també en el cas de l’Ajuntament de València, amb qui existeixen dificultats per a les licitacions i també en aquest cas, tant des de CCOO com des d’UGT s’ha sol·licitat una reunió amb l’alcalde per a intentar resoldre aquest problema d’ocupació.