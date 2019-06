Els Jaume I, uns premis científics masculinitzats

Els premis Jaume I, que pretenen posar el focus públic en la ciència i la investigació, han celebrat el seu XXXI lliurament a València. El president executiu de la Fundació Premis Jaume I, Javier Quesada, ha anunciat aquest dimarts els guardonats, dues dones i quatre homes, pels seus avanços desenvolupats.

En Investigació Bàsica, el guardonat ha sigut Xavier Tolsa Domènech; en Economia, José García Montalvo; en Investigació Mèdica, Pura Muñoz Cánoves; en Protecció del Medi Ambient, José Antonio Sobrino; en la categoria de Noves Tecnologies ha sigut premiat Aníbal Ollero i en la d'Emprenedor, la guardonada ha sigut Carlota Pi.

La falta de paritat no és un cas aïllat en aquesta edició. Des de fa uns anys els guardons són criticats per premiar a poques dones i per incloure'n encara menys en el seu jurat. Un dels atractius de la gala és que València s'inunda de premis Nobel que formen part del jurat -enguany són 19- i durant uns dies realitzen diversos actes i intervencions per a difondre i treballar l'acostament de la ciència a totes les capes de la societat.

En cap de les seues 31 edicions la Fundació ha aconseguit que una dona guardonada amb el Nobel forme part del jurat i participe en aquestes activitats. En els últims 100 anys, fins a l'edició de 2017, s'han entregat 844 premis Nobel a homes i només hi ha hagut 49 dones premiades. En les categories científiques, les que s'inclouen en el jurat dels Jaume I, només s'ha guardonat a 18 dones i vuit ja han mort, la qual cosa complica substancialment la paritat en el jurat.

La presència femenina en la part del jurat que formen personalitats del món acadèmic, empresarial i polític sí que ha anat millorant, encara que molt allunyada de la paritat: en 2018, últim any que pot consultar-se en la web, de prop de 120 persones en el jurat, 44 eren dones.

En els guardons tampoc s'ha premiat de forma aclaparadora les dones. En 31 edicions s'ha reconegut 152 persones, 16 d'elles dones, tenint en compte l'última edició. Només en una gala es van imposar les dones als homes en els premiats. En 2017 es va premiar quatre investigadores: Carmen Herrero (Economia), Anna María Travaset (Protecció del Medi Ambient), Susana Marcos (Noves Tecnologies) i Alicia Asín (Emprenedurisme), mentre que en 2018 es va premiar María Vallet en la categoria d'Investigació Bàsica i a Dolores Corella en la categoria d'Investigació Mèdica.

Segons consta en l'historial dels premis, en Investigació Bàsica s'ha premiat 4 dones; en Economia només Carmen Herrero (en 2018); en Investigació Mèdica, 6; en Protecció del Medi Ambient només Anna María Traveset, guardonada en 2017; en Noves Tecnologies, dues dones i en Emprenedor, dos.

Per a la present edició s'han presentat un total de 218 candidatures als guardons, entre les quals hi ha 44 dones, el vint per cent del total. Dues han aconseguit el reconeixement.