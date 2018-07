Fins quatre anys de presó si una ciutadana pega a un policia. Quatre dies sense sou si és a l’inrevés

La galtada d’un policia nacional a una dona amb qui aparentment mantenia una discussió en ple carrer i amb un company uniformat de testimoni ha costat a l’agent una suspensió d’ocupació i sou de quatre dies, segons la sanció disciplinària que ha publicat eldiario.es. En canvi, si aqueixa agressió l’haguera propinada la víctima a l’agent amb la mateixa intensitat i pels mateixos motius –no cap, aparentment– hauria hagut d’enfrontar-se a un judici en què hauria pogut ser condemnada a penes de presó, una multa econòmica important i la suspensió del dret de sufragi durant el temps que dura la condemna.

El vídeo que va gravar un veí i que registrava l’agressió del policia nacional a la dona, que li va provocar la caiguda a terra, evidencia la brutalitat i la discrecionalitat de l’actuació del policia sense que mitjançara un factor extern per a justificar l’agressió. El Govern explica en una resposta parlamentària que li havia obert un expedient reservat que va acabar en una falta lleu i amb una aplicació de la “sanció màxima”. A més, considera que no hi ha agreujant, atés que entre els criteris d’avaluació d’aquesta sanció “no hi ha la violència masclista”.

L’agressió del policia que ha quedat registrada per un vídeo es va tractar com una sanció disciplinària, però podia haver acabat en el jutjat, bé per una denúncia de la víctima o per una actuació d’ofici per la Fiscalia. Segons l’advocat especialista en drets socials Ricardo Cano, l’agressió de l’agent de València podria haver anat a judici per “delicte menys greu”. Allí, l’agent s’hauria d’haver enfrontat a un procés objectiu en què la víctima hauria tingut veu, cosa que amb l’expedient disciplinari no va passar.

En el cas d’haver anat a judici per aquesta agressió, l’agent s’hauria enfrontat a una pena de multa de fins a sis mesos i hauria hagut d’indemnitzar la dona, primerament per la galtada i, posteriorment, pels danys produïts en la caiguda, explica el lletrat. “Es podria haver demanat una agreujant per prevaldre’s de la superioritat física i que hi havia un altre company davant”, afirma.

En canvi, què li hauria pogut passar a la dona si la galtada l’haguera propinada ella?

Segons el lletrat, aquest tipus d’agressió hauria sigut considerat com un atemptat a l’autoritat. La dona hauria sigut jutjada per un delicte penal i es podria haver enfrontat a una pena de presó d’un any a quatre, una multa econòmica i la privació de drets corresponent, com el sufragi actiu i passiu mentre dura la condemna.

Segons el lletrat Ricardo Cano, aquest tipus de delictes es mesuren per la gravetat de l’agressió. En aquest cas, apunta, “la galtada li podria haver costat dos anys de presó”. I posa un exemple d’un manifestant del 15M que va ser condemnat a un any de presó per traure un paraigua i amenaçar la policia sense agredir-la. “El fiscal demanava dos anys, però l’home va acceptar la pena amb un any de presó”, recorda.

L’advocat considera la sanció a l’agent molt baixa, per tal com “no té cap excusa de caràcter absolutori”. “L’agressió a la dona del vídeo és una actuació desproporcionada”, sentencia.

El que sí que podria haver tingut problemes és el ciutadà que va gravar el vídeo que va registrar l’agressió i va permetre identificar l’agent. Amb l’aplicació de la Llei mordassa, que encara no s’ha derogat, podria haver-se enfrontat a una multa important. No ha sigut el cas.