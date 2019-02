Les primàries de Compromís arriben als 36.000 inscrits, 8.000 més que en 2015

La coportaveu de Compromís i candidata de la coalició a la Presidència de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha defensat aquest dissabte a Alacant el procés de primàries que està portant la formació per a elaborar les seues llistes a les eleccions locals, autonòmiques i europees, en les quals, a una setmana per a tancar les inscripcions, ja hi ha 36.000 persones apuntades, una xifra que supera les 28.000 de 2015.

L'acte ha comptat amb més d'un centenar d'assistents que s'han acostat a l'hotel Eurostars Centrum per a acompanyar als candidats i candidates a les Corts Valencianes i el Parlament Europeu. En aquest sentit, a més d'Oltra, han intervingut els candidats a encapçalar la llista autonòmica per Alacant Rafa Climent, Aitana Mas, Marian Campello, Alícia Climent, Josep Nadal i Jordi Davó, ha informat la coalició en un comunicat.

Així mateix, han participat la resta d'aspirants a conformar la llista autonòmica per Alacant Eloi Sarrió, Cinthya Alabés, Víctor Melgarejo, Toni Arques, Màxim Revilla, Cristina Rodríguez, Pau Torregrossa, José Benítez, Juan Pedro Soriano. També han intervingut els candidats a Europa, Isaura Navarro, Myriam Fernández i Jordi Sebastià.

"Reiniciem com al 2015 un procés de tecnologia política punta. Cap altre partit a Espanya ofereix la possibilitat que la gent trie les candidatures. No solament parlem d'elegir una papereta el diumenge electoral, sinó que en el nostre cas els deixem decidir i triar en quin lloc va cada persona. No és el mateix triar que decidir. Nosaltres practiquem la democràcia i la llibertat fins a les últimes conseqüències", ha sostingut Oltra.